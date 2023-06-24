侯友宜不忍了！怒告綠營「餵藥案」亂傳謠言　她嗆：引全國恐慌

▲侯友宜競選工作室發言人柳采葳等人，到北市中正一分局對賴清德、戴瑋姍提告。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

侯友宜競選工作室發言人柳采葳，在24日上午10時許，找來呂家愷、張斯綱等人，到中正一警分局針對日前板橋、汐止幼兒園事件，賴清德、戴瑋姍等人的不實謠言，影響社會恐慌，且臉書貼文內容，也遭《事實查核中心》認定為不實訊息，決定對2人提告。

呂家愷表示，板橋、汐止私立幼兒園案件開始，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍就認定「幼兒被餵毒」，並配合民進黨黨工職轉發不實訊息，且引起恐慌，賴清德還出面批評，家長通報市府，抨擊侯友宜處理不力，立刻被人發現是假消息。

▲柳采葳等人認為，民進黨總統候選人發言人戴瑋姍不實言論，引起社會恐慌。（圖／記者邱中岳攝）

再者又強調，戴瑋姍在臉書貼出尿液檢測單，在毫無根據下稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，刻意忽略64(-)其實為陰性的事實，隨後引出眾多醫學專家出面打臉，還被衛福部、法務部雙重認定為不實謠言。

柳采葳出面表示，賴清德及其團隊為了選舉進行不實攻擊，造成民眾對於幼教業的恐慌，又經過傳播渲染之後，讓許多民眾對於幼教業失去信心，中華民國幼教聯合總會也發聲明，「要求全台幼兒園、幼教保人員暫停餵藥」，謠言可說是延燒全台。

柳采葳等人，對於戴瑋珊散布不實謠言，還被台灣事實查核中心認定不實資訊，又未對於嚴重影響全台家長、幼兒以及教保人員的言論負起責任，所以根據《社會秩序維護法》第63條第一項第5款，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」提出告訴。

根據上述法條，如觸犯者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，也希望賴清德出面向受害者道歉，且要求戴瑋姍辭去發言人職務，柳采葳則表示，因為戴是初犯，希望檢警裁罰3萬就好。