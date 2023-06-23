董事長違規開車進長城被拒　強拆景區消防門嗆：管到我頭上！

▲大陸一名董事長開車進長城被拒絕，下令拆景區大門 。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北金山嶺長城檢票口發生了一起耍特權事件，一名旅遊公司董事長武成旺違反相關規定，開車走消防通道進入長城核心景區被拒絕，竟然下車咆哮，還命令手下把鐵柵欄推倒拆除。

釋出的影片顯示，身為董事長的武成旺要求開門遭拒，立刻放出狠話，「管到我頭上了，你們怎麼回事啊 ？」

工作人員堅決拒絕開門的請求，武成旺繼續怒罵，「我們的東西，我樂意就全部推倒，你看著吧，給我撤了！」隨後手下把鐵柵門推倒，還親自幫忙裝上車拖走。

據了解，該旅遊公司只有負責景區內的索道、酒店、電瓶車等業務，核心區門票業務歸長城物業管理處負責，絕對禁止車輛進入，包括所有景區規定都一樣。

▲幫忙把鐵柵門搬走 。（圖／翻攝 搜狐）

涉事公司董事長團隊疑似進行網路漂白，發出公關文案稱，「公司董事長發現有工作人員違規在消防通道設障，影響消防安全！怒斥工作人員後，撤掉路障恢復生命通道通暢。」

文案遭到大批網友痛批，「本事真大」、「麻煩董事長，全國走一波」、「資本無視法律法規」。

該名董事長擅自進入景區核心，以自己的身份和權力威脅工作人員，破壞強拆景區鐵柵欄門，對於文化遺產的不尊重，這種行為已經違反相關規定，也是對他人權益的侵犯。

據了解，金山嶺長城是大陸河北省承德市灤平縣與北京市密雲區交界地帶的燕山支脈，金山嶺上橫亙的一段長城。建於明代，西起古北口，東至望京樓，全長10.5公里。1988年被列入第三批全國重點文物保護單位名單。