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孟姜女其實沒哭倒長城！秦始皇慘揹黑鍋數千年...真相曝

▲▼萬里長城。（圖／CFP）

▲孟姜女哭倒長城是中國民間四大愛情故事之一。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「孟姜女哭倒長城」是不少人耳熟能詳的民間故事，相傳孟姜女的丈夫，在新婚第3天就被秦始皇的官差捉去修築長城，卻不幸病死，孟姜女不遠千里為丈夫送禦寒衣物，在得知老公已身亡後悲憤痛哭3天3夜不止，沒想到竟哭倒800里長城，還靠著滴血認親找回丈夫遺骨，並在安葬丈夫後投海自盡。這個驚天地泣鬼神的民間故事感動不少人，不過，一名歷史教授卻表示，孟姜女的故事其實是錯誤的，她出生的年代比秦始皇早數百年，當時萬里長城也尚未建造。

陝西師範大學歷史文化教授于賡哲說明，孟姜女原型是周代齊國一名武將杞梁的妻子，史稱杞梁妻。據《左傳》記載，公元前549年杞梁在攻打莒國時戰死，而齊侯路上偶遇杞梁妻，下車向她弔唁被拒。杞梁妻表示，若丈夫有罪不該被弔唁，如若無罪應至家中弔唁，在路邊是不合乎理法的。使齊侯十分慚愧，趕忙前往杞梁家弔唁。

而秦始皇存在於公元前259年到前210年，與上述事件差了300多年，後人說法又怎變成「丈夫因修築長城病死，所以孟姜女哭倒長城」呢？對此于賡哲表示，「其實是古人加油添醋！」導致說法甚至越演越烈。從杞梁妻因丈夫死後善哭，到她哭倒一座城；後來又變成哭倒一座山。到了唐初說法就變成「丈夫因修築長城病死，所以孟姜女哭倒長城。」

對於秦始皇無端揹了黑鍋，于賡哲表示，應是因秦始皇在位期間民不聊生，百姓將痛苦勞記在心，才使這段加油添醋過的民間故事被設定在秦朝。說法一出也不少網友打趣留言，「孟姜女：我比秦始皇大幾百歲。」、「在現代會不會演變成孟姜女哭倒地球？」、「真是一個謠言的製造過程」、「古人也挺八卦的，哈哈」。

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關鍵字：

孟姜女秦始皇長城民間故事

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