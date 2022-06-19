百萬屍骨當人柱？長城千年不倒「秘密武器」是它　推土機來都不怕

記者蔡儀潔／北京報導

萬里長城用白骨堆砌？孟姜女哭倒長城？長城作為世界第七大奇蹟，相關的傳說千年來代代流傳，其實它在春秋戰國就開始興建，最後一次大規模修築則是在明朝。《東森新媒體ETtoday》記者實地踏上這座宏偉的古建築，每塊石頭都在向遊人述說跨越千年的故事。

▲八達嶺長城是大陸開放最早的一段長城，也是至今為止保護最好的一段明代長城。（圖／記者蔡儀潔攝）

在開往八達嶺長城的路上，記者陸陸續續看到佇立在山脊上的長城。實際上，長城作為古代軍事工程，整體構造都是為戰爭設計，部分段建得高，是為了擁有開闊的視野，延長敵人進攻時間；大量的烽火台則是情報傳遞系統，敵人白天侵犯時就燃煙，夜間來犯就點火。按明朝制度，舉一煙鳴一炮代表來敵約100人；舉二煙鳴二炮，來敵約500人；舉三煙鳴三炮則代表敵人超過1000人。

記者爬了兩段城樓就氣喘吁吁，長城的台階高低不平，有些僅有約3公分，有些則高至半個小腿，除台階外還有斜坡，向下走時需要「小碎步」。有說法是稱，過去打磨工藝不發達，且為了方便士兵跑上跑下，台階不會設計大的寬度影響戰勢。

「好累啊…走不動了...。」不少遊客走走停停，感嘆爬長城不容易，古人在沒有現代化機械的情況下，竟然蓋出這座龐然大物。

▲長城可容五馬並馳或十人並進。。（圖／記者蔡儀潔攝）

有資料顯示，2000年的歷史長河中，因修建長城而喪命的百姓多達百萬人，給當時的人們帶來了極大的痛苦。秦朝時期，秦始皇的治國方針是重農抑商，商人社會地位低，在光靠囚犯人手不足時，他們被拉去當勞工。

民間流傳著各種傳說，例如長城磚塊間的白色黏著劑，其實是人的屍骨。當時有段長城怎麼蓋都蓋不好，秦國將軍就想到用人當支架，一排一排塞在長城底下，再砌上磚塊建築而成。秦代有首民歌唱道「生男慎勿舉，生女哺用脯；不見長城下，屍骸相支拄」。

▲大陸華北將孟姜女送衣之行，抵達長城的十月初一日，視為祭祖的節日，稱為寒衣節。（圖／視覺中國）

最廣為人知的民間故事「孟姜女哭長城」便是由此發展而來，據傳孟姜女新婚才3天，丈夫便被拉去修築長城，不久後累死。孟姜女在長城下痛哭三天三夜，哭聲震天動地，城牆為之崩裂，露出丈夫的屍骸，她最後因絕望投海而死。

後來很多專家表示，孟姜女哭的是齊長城而不是秦長城，也有一說認為這故事純屬虛構，死人的骨骸不會埋在長城底，因為腐爛的屍體會減拖建築的構造。

長城究竟是如何建造？《古今注·都邑》指出，秦朝所築長城的原材料均按「因地制宜」的原則，例如在山地便開山取石；在黃土地帶就取夯土來用。明代長城則廣泛運用了石砌法、磚砌法、磚石混砌法，從橫切面之觀察更含三角學上的應用，特別在陡坡上的鞏固方面起了作用。

在沒有水泥的古代，如何找到牢固的黏合劑至關重要，後來有學者指出，長城千年不倒之謎靠的竟然是糯米。古人將糯米熬成粥，再和石灰、沙石攪和成泥漿狀，創造出「糯米砂漿王」這種昂貴又堅固的複合砂漿。有些古建築物非常堅固，甚至現代推土機都難以推倒，還能承受強度很大的地震亦是拜此所賜。