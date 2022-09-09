英女皇首訪華珍貴影片曝　登長城、看兵馬俑...歸還一對鎏金獅子

記者魏有德／綜合報導

英國女皇伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。伊莉莎白二世在位70年，也是首位訪問中國大陸的英國君主。伊莉莎白二世於1986年10月12日乘坐英國皇室專機抵達北京首都機場，這趟訪華之旅期間共走訪北京，上海，西安，昆明和廣州，還歸還一對八國聯軍時期從圓明園掠奪走的鎏金獅子。

▲英女皇伊莉莎白二世於北京人民大會堂觀賞晚會表演，圖左為大陸時任外交部長吳學謙。（圖／CFP）

伊莉莎白二世抵達北京時，由時任大陸外交部長吳學謙在機場迎接。她在北京參觀了天壇公園、故宮、幼兒園，還在人民大會堂觀看晚會表演，訪華期間，伊莉莎白二世歸還了一對在八國聯軍時期從圓明園掠走的鎏金獅子，而這對鎏金獅子目前仍安放在北京釣魚台賓館18號樓門口。

▲英女皇伊莉莎白二世與夫婿菲利浦親王在長城上留下深情對望的珍貴畫面。（圖／CFP）

此外，伊莉莎白二世還將一封遲到390年的信件親手交給時任大陸國家主席李先念。這封由伊莉莎白一世在1596年寫給明朝萬曆皇帝的信件，內容表示，希望雙方貿易能得到發展。但送信的使者遭遇不幸，使得這封信一直沒有送達。

▲伊莉莎白二世仔細觀察西安兵馬俑。（圖／CFP）

伊莉莎白二世訪華期間還登上八達嶺長城，與夫婿菲利浦一同留下在長城上深情對望的珍貴畫面。她還前往西安參觀兵馬俑、昆明滇池喝普洱茶、上海訪問期間與時任上海市長江澤民會面。

值得注意的是，伊莉莎白二世訪問廣州期間，祖籍廣東的香港中華總商會會長霍英東特別捐贈接待女皇的白天鵝賓館一輛三排座古董勞斯萊斯，這輛車也引起女皇高度興趣，為表達謝意，伊莉莎白二世還特別邀請訪問期間的兩名駕駛到停在黃埔港的郵輪上參加午宴。