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大陸 大陸焦點 特派現場

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

記者魏有德／綜合報導

被稱為「世界七大奇蹟」的萬里長城盤據在大陸北部地區，目前保存下來的多為明代修築的遺跡。位於河北承德境內的金山嶺長城段擁有最密集的158座敵樓站台建築，結構也因此被稱為萬里長城最複雜、壯美的一段。不僅如此，這段長城中還有一面現存唯一的一面磚雕「麒麟影壁」，被列為金山嶺長城「三絕」之一。

▲金山嶺長城段的麒麟影壁。（圖／CFP）

▲金山嶺長城段的麒麟影壁。（圖／CFP）

灤平縣金山嶺長城文物保護中心主任郭中興表示，這面「麒麟影壁」是在金山嶺長城東線的麒麟樓2樓處，上下左右的寬度約在2公尺見方（正方形），麒麟的圖案則是1.4公尺乘以2公尺，用15塊方磚結合而成，「這些磚頭及麒麟雕刻都是是先燒製好，才鑲到城牆上面。」

▲金山嶺長城段的麒麟影壁。（圖／CFP）

▲麒麟為上古瑞獸，安放在城牆上有保衛長城的概念。（圖／CFP）

至於為何將麒麟瑞獸安放在城牆上，外界認為，麒麟在古時候代表德才兼備的人，在修葺長城時，有種期盼天降祥瑞保佑疆土的概念，再加上萬里長城好似一尾巨龍盤據在神州大陸上，麒麟則被認為是上古應龍的孫輩，已有在此駐守長城、保衛家園的想法。

▲金山嶺長城。（圖／CFP）

▲金山嶺長城有158座敵樓和戰台。（圖／CFP）

公開資訊顯示，金山嶺長城位於河北省灤平縣巴克什營的大小金山嶺上，長度約為1.5公里，是明代萬里長城的重要組成之一。戚繼光在鎮守北疆時，興建眾多敵樓和戰台，目前紀錄為158座，成為萬里長城上構築最複雜、樓台最密集的一段。

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