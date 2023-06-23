女護理師控藥廠經理性騷！傳訊「很大...射了」　他否認卻猛道歉

▲桃園市一名護理師指控，去年10月間某藥廠經理男子為其慶生，趁其酒醉時在廁所對其動手動腳，事後透過LINE自稱「我那很大喔」多次騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名已婚女護理師最近向媒體指控，在北部地區某藥廠擔任經理男子於去年10月間幫其慶生，趁其酒醉在廁所催吐時對其動手動腳，當時她已爛醉渾然不知，未料夢魘才開始。女護理師今年4月間多次接到該男子透過LINE騷擾，還以「妳才是我理想的生理對象」、「我那很大喔」等性暗示語言騷擾，女護理師不堪其擾，認為兩人都已婚恐影響家人，憤而報警提告；男子事後全盤否認，卻對護理師猛道歉請求原諒，目前本案已進入司法程序。

這名護理師向媒體指控，她已婚並在醫院擔任護理工作多年，因業務往來關係認識在北部藥廠擔任經理的男子，雙方常有業務方面互動，去年10月間某日晚間，該經理以為其慶生為由，找了多名朋友助興，過程中她多喝幾杯，未料男子卻趁騎到廁所催吐時，藉口扶她至廁所時對其動手動腳，但當時因陷入泥醉狀況，根本不知道被乾男子占了便宜。

女護理師說，從慶生酒醉開始才進入夢魘，今年4月下旬，該男子突然透過LINE指稱「好想做愛喔！想跟你做愛」，讓他當下傻眼錯愕，男子更補上一句「妳才是我理想的生理對象啊」，護理師氣得不理他；孰料，4月29日男子再度傳LINE「射了…精液」、「都沒人陪我做」，還自詡「我那很大喔」！

護理師還指控，該男子多次騷擾後，今年5月初再度傳LINE但這次是道歉，辯稱去年10月慶生會當天趁她喝酒，對她做了「禽獸不如的事」！她才發現，男子在去年慶生會當天，趁她喝醉時對她動手動腳，才感覺事態嚴重。

因為雙方都已婚且各自有家庭，護理師不堪男子多次性騷擾，與趁酒醉時對其強制猥褻情事，本月初在家人陪伴下向警方報案提告，警方製作筆錄後也傳喚男子到案說明。

女護理師強調，她報警提告後，男子任職公司法務人員找上她了解事發經過，因全程只有對方LINE的內容，沒有其他直接有利證據，藥廠法務一度質疑LINE是否為造假可能，男子事後亦全盤否認有強制猥褻與性騷擾等情事，因女子已提告，本案目前已進入司法訴訟階段，後續由檢警調查釐清。