Metoo還有大咖名嘴躲起來！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

▲王瑞德爆料，至少有4名嘴不敢上節目談性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇，下同）



網搜小組／劉維榛報導

「#Metoo」性騷擾從政壇炸到演藝圈，大咖名嘴與藝人都坦承醜聞，如今還有未爆彈？資深媒體人王瑞德爆料，有4位名嘴近日惦惦不敢上節目，還直接向製作單位表明拒談性騷擾，引來現場來賓一臉驚訝。王瑞德接著給勁爆線索，「1個綠的3個藍的名嘴」，去查看看這4個禮拜，哪些名嘴不敢吭聲就知道了。

王瑞德在節目《新聞挖挖哇》表示，人設塑造的越高，這次Metoo事件就會從天堂一口氣掉到地獄，但能否東山再起，這時候面對醜聞的「態度」是關鍵，目前只有許傑輝道歉且宣布永久退出演藝圈。

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王瑞德接著談到黃子佼性騷事件，稱首先爆料的17歲少女忍到結婚生子，又看著黃子佼同樣生女兒後才有勇氣說出來。主持人鄭弘儀也提到國民黨台北市議員鍾沛君，表示她是個強悍的女強人，以前又是主播，但遭到朱學恒強吻當下，「即便這麼強悍的女性，面對性騷擾的時候也不知道該怎麼辦。」

結果王瑞德一臉嚴肅直呼，「其實還有沒爆的」，呼籲有這樣行為的人趕快出來向受害者道歉，接著猛烈爆料「現在去看看有哪幾個男名嘴還在電視上講性騷擾的？」點名朱學恒和朱凱翔就是因為在螢光幕前講這話題，氣得受害者出面撕毀假面具。

王瑞德還說，「現在其實至少有4位男名嘴都跟製作單位講，這個話題不要來找我！」現場來賓各個瞬間好奇，王瑞德又進一步透露線索，「我直接講，1個綠的3個藍的名嘴！去找一下這4個禮拜，哪些名嘴屁都不敢吭一聲，大家看看就知道了。」

▼王瑞德勁爆給線索，「1個綠的3個藍的名嘴」。



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