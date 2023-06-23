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街頭搭訕教襲胸！錫蘭點名「4個PUA頻道」太糟糕　喊話警察：快抓

▲▼錫蘭點名4 PUA頻道，網紅Jak法院提告。（圖／翻攝自YouTube）

▲錫蘭看完影片後心情很糟。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

「#Metoo」性騷擾從政壇炸到演藝圈，比利時、中國混血網紅「錫蘭Ceylan」近日發表影片，點名4個教導男生搭訕的PUA（Pick Up Artist搭訕高手）頻道，手法讓人感到極為不適，公然襲胸、親吻，把騷擾當作有趣，讓他氣得直呼，這是他看過最糟糕的影片，「希望警察可以把這些人抓起來」。

錫蘭近日YouTube上傳新影片「這些PUA頻道遠比你想像的要糟糕！」點名4個頻道，《戀愛家教Edward》、《躺平大師JAK》、《馬克搭訕》以及《搭訕大師TV》，影片中教導的多是「詭異、瘋狂、怪人」的行為，不把女生當成人，而是當成彰顯自己價值的心態。

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錫蘭表示，搭訕應該選在合適的場所，且不應該是用騷擾的方式，但從這些頻道中的影片可以看到，有用變魔術襲胸、猜拳磨鼻子，趁女生喝醉時摸胸、搭訕女路人要聯絡方式、公然親吻擁抱等等行為。

錫蘭指出，這些「性騷擾」影片上傳後，影片不但沒有被下架，反而還獲得許多觀看次數，底下也有不少網友留言支持，讓他很傻眼，「看了這些影片後，心情不是非常好，這些影片特別糟糕，我希望一些警察可以把這些人抓起來，這是我一輩子裡看過最糟糕的影片」。

▲▼ 。（圖／翻攝自錫蘭IG）

▲錫蘭點名4個頻道。（圖／翻攝自錫蘭IG）

不少人質疑「為何當下不反應？不反抗？」錫蘭表示，「就是因為困惑，不知道發生什麼事」，而且大多數人，不會第一時間就帶著質疑的態度面對外人，加上當時有鏡頭，會想說可能是在拍專業的影片，此外，人在遇到危險狀況時，會出現「4F應激反應」，分別是Fight（戰鬥）、Flight（逃跑）、Freeze（凍僵）、 Fawn（討好），遭遇到性騷擾時，有70%的人會愣住，或是藉由討好對方，減輕自己的傷害，「這都是正常的生存反應」。

影片上傳2天，已有182萬觀看次數，網友紛紛留言，「大反胃！用力檢舉這些造成別人陰影的爛頻道」、「我看到影片裡一些被騷擾的片段，我都有說不上的感覺，噁心、想吐、甚至有點泛淚」、「謝謝你以男性身份出來宣導這個事情，不論男女，多數人遇到時，只是傻了沒辦法有什麼反應，讓人難過的是，這樣惶恐無法反應的狀態，還會被其他旁觀者說是當下不反應就是同意」。

▲▼錫蘭點名4 PUA頻道，網紅Jak法院提告。（圖／翻攝自YouTube）

▲網紅Jak法院提告。（圖／翻攝自YouTube）

然而，被錫蘭點名的網紅Jak，23日透過社群網站發聲，「向老爸爸宣戰！搭訕企鵝妹是一場精心策劃的大秀，說出來你可能不會相信，我將公開那天拍攝情況的所有暗黑內幕。錫蘭，是個男人就站出來！！」

他最新影片是去台中地檢署按鈴申告，並透過影片說明拍攝搭訕片的過程，包括拍攝企鵝妹影片會選擇直接錄影，是因為企鵝妹說過，跟她互動時盡量是錄影而不是拍照等。他也隔空向錫蘭喊話，「罵我弱智就是你不對了，台灣是有法律的地方，別以為是外國人就可以為所欲為」。

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