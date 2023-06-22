大火燒死3鄰居！火災鑑識指「延長線使用不當釀禍」宮廟負責人慘了

▲桃園市八德區某宮廟2021年4月間發生大火，造成住戶逃生不及3人慘死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一處宮廟2021年4月發生大火，導致2樓住戶被波及，3名住戶逃生不及慘死現場，桃園市消防局鑑識人員查出，火災發生原因是宮廟延長線短路延燒燈油釀禍；桃園地院審理時，法官根據火場調查鑑定、被害人家屬指證等證據，認定謝男犯行明確，依過失致人於死罪，判處有期徒刑1年6月，還可上訴。

檢警調查，謝姓男子自2020年7月間承租位於八德區某民宅開設私人香案，供熟識信眾參拜問事，謝男係實際管領人，2021年4月26日清晨，宮廟突然發生大火，由於宮廟內有易燃之燈油，導致火勢快速延燒，導致樓上2樓的曹姓住戶3人逃生不及被燒死，檢警調查並經消防局鑑識人員調查，認為是宮廟延長線因短路造成電弧，再延燒至燈油釀成大火是主因，檢方依過失致死罪嫌將謝姓男子起訴。

法官審理後，根據八德警分局火場3人死亡案現場勘察報告、現場照片、火災證物鑑定報告、消防局火災鑑定報告等證據佐證，認定火災的原因可排除是自燃性物質引火、外人侵入引火、敬神祭祖、遺留火種引火之可能性，而房屋燒損之延長線，其上熔痕經鑑定結果，熔痕之微觀特徵與電弧燒熔造成通電痕相同，足見火災發生時，該電源延長線在通電狀態之事實，導致火災起火原因可能性較大。

法官審酌，被告在房屋生活起居，並設立私人香案供他人問事參拜，為起火處之實際管領使用人，但又於房屋玄關東側放置易燃、可燃物品，卻未隨時或定期檢修、維護配置該處之延長線，避免因延長線絕緣老化、劣化、短路等因素造成引燃之危險，最終導致短路起火發生火災事件，造成樓上住戶3人逃生不及，葬送寶貴生命，死者家屬悲憤之情難以言表，且承受精神上所受痛苦，被告犯後迄今仍否認有過失，並未與死者家屬成立民事和解，犯後態度亦難認良好，審結依過失致死罪判處有期徒刑1年6月，本案還可上訴。