　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大火燒死3鄰居！火災鑑識指「延長線使用不當釀禍」宮廟負責人慘了

▲桃園市八德區某宮廟2021年4月間發生大火，造成住戶逃生不及3人慘死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市八德區某宮廟2021年4月間發生大火，造成住戶逃生不及3人慘死悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一處宮廟2021年4月發生大火，導致2樓住戶被波及，3名住戶逃生不及慘死現場，桃園市消防局鑑識人員查出，火災發生原因是宮廟延長線短路延燒燈油釀禍；桃園地院審理時，法官根據火場調查鑑定、被害人家屬指證等證據，認定謝男犯行明確，依過失致人於死罪，判處有期徒刑1年6月，還可上訴。

檢警調查，謝姓男子自2020年7月間承租位於八德區某民宅開設私人香案，供熟識信眾參拜問事，謝男係實際管領人，2021年4月26日清晨，宮廟突然發生大火，由於宮廟內有易燃之燈油，導致火勢快速延燒，導致樓上2樓的曹姓住戶3人逃生不及被燒死，檢警調查並經消防局鑑識人員調查，認為是宮廟延長線因短路造成電弧，再延燒至燈油釀成大火是主因，檢方依過失致死罪嫌將謝姓男子起訴。

法官審理後，根據八德警分局火場3人死亡案現場勘察報告、現場照片、火災證物鑑定報告、消防局火災鑑定報告等證據佐證，認定火災的原因可排除是自燃性物質引火、外人侵入引火、敬神祭祖、遺留火種引火之可能性，而房屋燒損之延長線，其上熔痕經鑑定結果，熔痕之微觀特徵與電弧燒熔造成通電痕相同，足見火災發生時，該電源延長線在通電狀態之事實，導致火災起火原因可能性較大。

法官審酌，被告在房屋生活起居，並設立私人香案供他人問事參拜，為起火處之實際管領使用人，但又於房屋玄關東側放置易燃、可燃物品，卻未隨時或定期檢修、維護配置該處之延長線，避免因延長線絕緣老化、劣化、短路等因素造成引燃之危險，最終導致短路起火發生火災事件，造成樓上住戶3人逃生不及，葬送寶貴生命，死者家屬悲憤之情難以言表，且承受精神上所受痛苦，被告犯後迄今仍否認有過失，並未與死者家屬成立民事和解，犯後態度亦難認良好，審結依過失致死罪判處有期徒刑1年6月，本案還可上訴。

  【更多新聞】

不滿狗太吵！衝寵物店嗆「不小心爆炸別怪我」　莽男衝動後果曝

網紅粉專上留言「妳就他媽的欠X」　無聊男公然侮辱...下場慘曝

小黑貓卡機車置物箱萌聲求救　警助拆車救貓...熱心童成鏟屎官

 

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
炎亞綸慘丟金鐘獎主持棒！　工作接連被切割
周星馳要拍新作品！　IG公開選角條件曝光
一圖看端午連假天氣！　午後雷雨警戒區曝
演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網保證：絕不翻車
驚悚畫面曝！吊車傾倒夾死工人
女星曝「演藝圈大哥」直接要房號：早晚會翻車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒後睡好友家…正妹睜眼見「跨坐臉上」　他急捧20萬求饒

驚悚畫面曝！涵洞限高欄墜地扯倒吊車　工人無路可逃慘被夾死

快訊／新北橋下毒蟲拒捕與警扭打　勇警四肢臉部受傷送醫　

大火燒死3鄰居！火災鑑識指「延長線使用不當釀禍」宮廟負責人慘了

連假能高安東軍縱走！男高山症發作腿軟嘔吐　黑鷹吊掛送醫

快訊／連假傳意外！老街遊客驚見女墜烏來橋　重摔9m骨折哀號

修理涵洞限高欄…下秒吊車突傾斜！　宜蘭工人遭活活夾死

驚險畫面！新北女單車騎進死角　慘遭油罐車活吞…卡車底嚇傻哀號

爬茶壺山「啪一聲」繩索脆化斷兩截　山友直墜...頭破血流送醫

快訊／台76線奪命車禍！他路肩下車「被撞飛慘死」　肇事車頭凹爛

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

酒後睡好友家…正妹睜眼見「跨坐臉上」　他急捧20萬求饒

驚悚畫面曝！涵洞限高欄墜地扯倒吊車　工人無路可逃慘被夾死

快訊／新北橋下毒蟲拒捕與警扭打　勇警四肢臉部受傷送醫　

大火燒死3鄰居！火災鑑識指「延長線使用不當釀禍」宮廟負責人慘了

連假能高安東軍縱走！男高山症發作腿軟嘔吐　黑鷹吊掛送醫

快訊／連假傳意外！老街遊客驚見女墜烏來橋　重摔9m骨折哀號

修理涵洞限高欄…下秒吊車突傾斜！　宜蘭工人遭活活夾死

驚險畫面！新北女單車騎進死角　慘遭油罐車活吞…卡車底嚇傻哀號

爬茶壺山「啪一聲」繩索脆化斷兩截　山友直墜...頭破血流送醫

快訊／台76線奪命車禍！他路肩下車「被撞飛慘死」　肇事車頭凹爛

台東延平鄉鄉長盃運動選拔賽　族語推廣導入賽事

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

炎亞綸慘丟金鐘獎主持棒！　陷風波「工作接連被切割」

不斷更新／雷法僅投2局退場　獅4局攻16安9比0領先桃猿

北回歸線端午不立蛋　嘉義水上挑戰千人炒冰

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

端午連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上恐塞到午夜

擲半小時都「蓋杯」　聽神明1指示…準新郎1年後驚知：小孩非親生

旅法名模自爆也曾遇性騷擾！　經紀公司伸狼爪問「喜歡做Ｘ嗎？」

台灣虎航端午祭突襲促銷！韓國全航線單程1699元起　限定4天下殺

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

阿堂鹹粥商標沒人要！老闆「偷渡」被抓包

即／端午節驚傳悲劇！女陳屍套房飄惡臭

台76線奪命車禍！他路肩下車遭撞死

短裙妹走斑馬線竟被攔腰撞上滾地兩圈

遭女歌手控性騷　張三：有性騷的人被車撞死

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

即／婦墜9m烏來橋　左腿骨折送醫急救

獨／五億高中生配偶殺人罪不起訴　靈通者曝祂哭了

即／男子陳屍獨居房　警消破門見他亡

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

修理涵洞限高欄　吊車突傾斜工人被夾死

更多熱門

關鍵字：

宮廟大火3人逃生不及負責人否認

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

NONO求婚前「還私約少女」！　

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面