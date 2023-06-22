網紅粉專上留言「妳就他媽的欠X」　無聊男公然侮辱...下場慘曝

▲桃園市李姓男子對網紅社群網站上留言「妳就他媽的欠X」等大批公然侮辱性言詞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年3月間滑手機，看到某個主要推銷保養品和化粧品的臉書粉絲專頁，竟在留言區留下「妳就他媽的欠X」等大批不堪羞辱性言詞，擁有67萬網紅心生畏懼下報警提告，台北市政府警察局接獲網紅報案後發現留言地點在桃園，由桃園警方循線查獲李男到案；檢方調查時，李男坦承犯行，檢方偵結依恐嚇罪將李提起公訴。

檢警調查，30歲的李姓男子去年3月12日晚間8時許在中壢區某旅館房間內滑手機，滑到某網紅臉書粉絲專頁時，突然惱羞成怒在粉絲留言區接連留下「小心我用老二X死妳」、「嗨三小，小心我X死妳」、「妳就他媽的欠X」等公然侮辱言詞，網紅為此心生畏懼。

據指出，該網紅主要以推銷化妝保養與養生等影片，在社群網站上擁有約67萬粉絲追蹤，網紅發現李男激烈公然侮辱性言詞後，截圖存證後報警提告，台北市警局根據李男留言地點轉陳台灣高檢署再核轉給桃園地檢署偵辦，桃檢指揮中壢警分局循線查獲李男到案。

桃檢複訊後，李男坦承犯行，檢察官則以李之犯行已涉犯刑法第305條之恐嚇、刑法第309條之公然侮辱罪嫌，並建請法院分論併罰，偵結依恐嚇罪嫌提起公訴。