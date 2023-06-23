大賣場OL被客人拉手、捏臀　噁男詭辯：要她小心走光　　

▲賣場女員工被男子偷捏臀部。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女員工在連鎖賣場任職，當她在向顧客介紹如何加入團購群組時，突然被1名段男拉手臂、捏屁股，因此提告，男子坦承有碰到女子臀部，絕對沒有性騷，辯稱是基於長輩輕拍晚輩身體的方式，拍她褲子是要提醒她「小心走光」，案發後雙方達成和解，已撤回告訴。

本案發於去年2022年9月間，該名女員工在介紹顧客如何加入團購時，段男藉口說「沒帶手機」，又藉機攀談，接著又摸臀、拉手臂，最後女員工掙脫好幾次後才甩開段男。經女方報警處理，證人也在警詢、偵查中證稱，有看到段男先摸女員工的手，之後就順勢掐其屁股，有感覺到她是不舒服。

段男在警詢、偵訊中坦承，有碰到女子臀部，但絕對沒有性騷意圖，並辯稱是那是基於長輩輕拍晚輩身體的方式，拍她褲子是要提醒她「小心走光」，檢查官認為，段男徒手摸其臀部，女子有閃躲動作，明顯是未經同意，被告所辯是提醒告訴人走光等語，顯不可採，依涉犯性騷擾防治法第25條第1項乘機性騷擾之罪嫌，將段男提起公訴。

違反性騷擾防治法案件為告訴乃論，法官調查，因女子與被告成立調解，並具狀撤回告訴，本案為諭知不受理之判決。