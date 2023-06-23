陳芳盈成立「反性騷粉專」抵制朱凱翔　羅智強聲援：一起當後盾

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

媒體人朱凱翔遭爆性騷擾後7天火速復出，於YouTube「不演了新聞台」主持節目，而舉報他的無黨籍雲林縣議員陳芳盈痛批「人不要臉，天下無敵」，並宣布成立「反性騷鹹豬手滾」粉絲專頁，抵制朱凱翔節目。國民黨立委參選人羅智強23日表示，他想請大家一起來當陳芳盈的後盾，不要讓她一人孤單的為性平奮鬥，一起加入「反性騷鹹豬手滾」粉專。

陳芳盈在臉書發文表示，媒體人朱學恒性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君固然可惡，但朱學恒道歉、切結、並承諾不上政論、不開直播，起碼有面對錯誤，真誠反省的羞恥心，但朱凱翔性騷擾至少四位女性，卻可以躲一個禮拜後，立刻復出，若無其事地繼續談時事，痛批「只能說人不要臉，天下無敵。」

陳芳盈痛批，朱凱翔不要以為事過境遷就可以繼續用鹹豬手騷擾女生，因此她宣布成立「反性騷鹹豬手滾」的粉絲專頁，而第一個運動，就是請還在朱凱翔成立的「不演了新聞台」上節目的人，「想一想，你們要繼續成為幫助朱凱翔擴大影響力，讓他可以不用付出代價，繼續騷擾女性的可惡鹹豬手嗎？」

羅智強23日則透過臉書發文說，民進黨前副祕書長林飛帆遭控性騷擾案吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，他仍宣布退出台北市第三選區（中山北松山）立委選舉。而陳芳盈說出了這件事的意義，她認為，這波性騷以及性騷吃案風暴，最令人欣慰的一件事就是，捲入性騷吃案的林飛帆退選了，民意還是有讓民進黨低頭的時候。

羅智強指出，這一段時間，陳芳盈一直勇敢地為性騷擾被害者發聲，即便到現在還在被網軍霸凌羞辱，但她不退縮，成立了「反性騷鹹豬手滾」粉專，長期投入反性騷運動，所以他想請大家一起來當陳芳盈的後盾，不要讓她一人孤單的為性平奮鬥，一起加入「反性騷鹹豬手滾」粉專。