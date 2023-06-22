為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

▲國民黨立委參選人葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

國民黨立委參選人羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引起國民黨中央震怒，更一度傳出擬祭黨紀處分，隨後羅道歉並表示不再提起此事。而羅智強子弟兵、國民黨議員楊植斗22日質疑，板橋立委參選人葉元之公開專訪羅智強的對手苗博雅、幫苗造勢，有沒有違反黨紀？「苗博雅是怎麼羞辱國民黨的你不知道嗎？若這樣子不算違反黨紀，我也會考慮，直播專訪葉元之的對手羅致政。」

對於羅智強倡議，國民黨21日召開中常會，文傳會主委林寬裕指出，有3、4位中常委對這些言行感到不以為然，因此會請考紀會審酌提出行為準則，除非事先取得地方黨部同意，否則不能跨黨替別人站台，也不能跨黨請別人幫自己站台。

對此，楊植斗質疑，葉元之透過專訪一搭一唱，公開為苗博雅造勢，「對得起國民黨嗎？」苗博雅是打國民黨最凶狠的黑心側翼，羅智強倡議「政黨輪替大聯盟」，但仍強調自己是國民黨的一分子，羅智強有義務支持侯友宜，即便如此，媒體還是報導說，國民黨放話要撤銷羅智強的提名，市黨部也說擬祭黨紀處分，為了國民黨的和諧，羅智強取消記者會、公開道歉，並宣布不再倡議政黨輪替大聯盟。

楊植斗指出，議員游淑慧、張斯綱不過提了不排除和柯文哲互動，國民黨就說重話批評，那自己就很疑問了，國民黨提名的板橋立委參選人葉元之在朱凱翔的「不演了新聞台」，公開專訪羅智強的對手苗博雅、幫苗博雅造勢，有沒有違反黨紀？

楊植斗質疑，苗博雅是怎麼羞辱國民黨的你不知道嗎？「先不說羅智強過去也很挺你，就算不念私誼、就談國民黨的政黨立場，什麼人你不好幫，去幫民進黨最黑心的側翼苗博雅？我也想請國民黨中央開示一下，葉元之透過他的專訪，為他黨候選人公開造勢，算不算違反黨紀？」

楊植斗指出，如果這樣子不算違反黨紀，也沒關係，「我也會考慮，直播專訪葉元之的對手羅致政，拜託國民黨不要開除我。」

葉元之也在該篇臉書留言表示，全力支持強哥（羅智強），「我媽住大安區，是強哥鐵粉，我從小在大安文山區讀書，同學都全力支持強哥！」