觀察／柯文哲是很會嘴的補教名師　賴清德像老派的數學老師

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



文／陶本和

2024總統大選已擂起戰鼓，在藍綠白三方陣營目前的團隊來看，都尚不具備全國性選戰等級的幕僚團隊；因此，在三個陣營還未升級前，比拚的無非是候選人的個人特質。當前看來，深受年輕人喜愛的柯文哲，像是幹話連連、很會點評的補教名師；而極力凸顯警察鐵血形象的侯友宜，像是會抓同學蹺課的班主任；至於賴清德，則像極了我那老派的數學老師。

攤開民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜跟民進黨總統參選人賴清德的競選團隊，他們都有一個共通點，就是都還不具備全國等級選戰經驗的幕僚團隊。從過去這段時間裡，他們在危機處理、議題設定、學生座談前的幕僚作業等，都有生澀之處，大家確實都還在整隊跟抓節奏。

因此，在幕僚團隊還未正式升級至全國等級前，三個陣營比拚的，無非是候選人的個人特質。首先，不可諱言的，柯文哲在年輕人的支持度上，具有輾壓的優勢；他在Youtube等社群平台上，參與學生座談的影片流量，是侯友宜跟賴清德的數10倍有餘。

柯文哲的人設，從踏入政壇前就已底定，口無遮攔、敢怒敢言，呈現的是率真形象，即便他失言、偶有仇女言論，外界也不會太過訝異，多半會以「這就是柯文哲」為他開脫，而這些特質確實讓他在一票老派政客中脫穎而出，形象上也不需要太過潔癖。

在諸多媒體訪問學生的片段中，年輕人對柯文哲的看法有一個共識，就是「有趣」。整體而言，柯文哲在年輕人的印象裡，就像是一位幽默「補教名師」。補教名師的課，往往塞滿醉翁之意不在課堂本身的學生，旁聽者眾多，大家為的是在一個小時的課程裡，會有超過一半是老師在台上講幹話，內容是風趣也嘲諷的，以脫口秀的樣態在針砭時弊。

對於柯文哲而言，他過去的人設跟選戰策略，在市長級的選戰中或許奏效，但踏入總統級的全國性選戰，他除了會提出問題、批評當前時政，更重要的應該是提出「解決問題」的方案，這或許才是柯文哲支持度是否能再突破的關鍵，否則他就只是一位很會點評時政的補教老師或政治名嘴。

▲前台北市長柯文哲出席。（圖／記者林敬旻攝）



至於賴清德，肩負沈重的執政包袱，過去在立法院、在台南市長任內，他或許可以大鳴大放，但踏入總統級的擂台，他面對的是美中對抗、全球威權主義擴張、全國供應鏈重組，以及區域情勢驟變，甚至國內高房價、能源議題等不同層次的挑戰。

賴清德有執政包袱，還有極強的政治潔癖，這讓他在這場選戰中勢必會礙手礙腳，甚至顯得「老派」；他被迫不同於柯文哲的是，他更沒有失言的空間，因此可以預見的是，他恐怕會越選越謹小慎微。

賴清德的整體形象，對於年輕人來說，就像個「老派的數學老師」，很嚴肅、很無趣也很教條。相信賴清德很想把這次選戰的主軸層次拉高，提升到「國際牌」，這確實很重要，就跟必考的數學科目一樣，但對人民而言，是枯燥且乏味的。

賴清德的老派，源自於他的現任包袱，這無法迴避，因此他的課題在於，如何從「老派數學老師」，變成一位「老派的紳士」。

「老派紳士」的魅力則來自於「禮貌」、「穩健」與「承擔」等三大要素。「禮貌」的基準在於，賴清德對道德議題的政治潔癖必須繼續堅持；「穩健」部分，他必須向國際、國人進一步證明，他未來如何在台海區域間，扮演穩定、不躁進、不會口出狂言，不是口無遮攔的國家領導人角色；最後的是「承擔」，他必須在各項爭議議題中，除了面對問題，更需要提出問題的解答。

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

最後，刑警出身的侯友宜，觀察他競選團隊最近的文宣，多在「刑警」的人設上著墨，包括他拋出反對廢死態度的議題，想必是要強調他的司法正義、辦案的鐵血風格。

可以理解侯友宜陣營形塑他的形象是「鐵血」、「鐵漢」，這能與正義、司法公正等做連結，但相較於柯文哲，他對於年輕人來說，就像是會抓學生翹課的補習班主任，耳提面命、事事都要照規矩來的刻板印象，從近來他的各式民調皆居第三，對照先前有年輕人受訪時，以「路人」來形容侯友宜，顯見印象不夠鮮明。

此外，在新北餵藥案中，侯友宜的危機處理其實只欠缺「承擔」的味道，當他沒有立即啟動行政調查，而團隊把議題導成等待司法調查、中央該承擔，以及綠營的政治操作時，即便此案無關於他，最後呈現的，只有推卸責任的外在形象，這對於謀取國家領導人大位的他來說，不是一個好的操作選項，這也確實讓他在過去一個月裡，被迫框架在新北，是他民調探低的關鍵。

不過，在侯友宜晉級國際層次前，攘外得先安內，他在黨內的困境應該才是首當其中，「歲月靜好」的形象如何擺脫？如何展現高政治智慧、橫縱連橫的整合高度？這或許只能靠他自己了。

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）