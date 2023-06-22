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嘉義市風格店家數位優化徵選說明會　出線5家獎金最高12萬

▲▼ 嘉市風格店家數位優化徵選 補助最高12萬 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市風格店家數位優化徵選 補助最高12萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會19號晚間辦理風格店家數位優化徵選說明會，吸引40家業者到場參與，這是工策會今年執行優化創業環境的計畫之一，由業者自主規劃數位應用可行執行項目，每一案補助款至少新台幣8萬元，最高可達12萬，預計徵選五案。

▲▼ 嘉市風格店家數位優化徵選 補助最高12萬 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，拚經濟是公、私一起合作努力，優化創業環境是市府拚經濟重要的一環，市府透過好的政策引領民間產業向前，包括青年創業獎勵補助、特色店家形象再造、風格店家數位優化、企業創新研發SBIR…等，都是提供業者不同發展階段的資源。尤其嘉義市風格店家林立，數位工具、智慧服務能協助業者提升競爭力邁向永續經營，市府很願意帶領業者一起成長。

▲▼ 嘉市風格店家數位優化徵選 補助最高12萬 。（圖／嘉義市政府提供）

總幹事許燿宏表示，風格店家數位優化採競爭型提案徵選辦理，業者可針對建置官方網站、電商平台合作、整合線上線下、推動數位支付……等項目規畫綜合型數位運用計畫爭取補助，通過徵選後除了獲得工策會8至12萬元挹注，還有業師輔導及後續行銷宣傳，徵件報名至7月10日，預計7月19日辦理評選作業，完整資訊可搜尋嘉義市工商發展投資策進會臉書粉絲專頁。

▲▼ 嘉市風格店家數位優化徵選 補助最高12萬 。（圖／嘉義市政府提供）

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