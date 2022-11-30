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嘉義市以設計力帶動產業升級　工策會創業貸款媒合突破5千萬

▲▼ 嘉市工策會創業貸款媒合今年突破5000萬 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市工策會創業貸款媒合今年突破5000萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會(簡稱工策會)積極輔導青年創業，今年創業諮詢累計195案，後續更協助25位創業者找到資金，所媒合的創業貸款累計突破五千萬，成績創下單一年度的新高紀錄，堪稱嘉義市創業者的最佳助攻手！

嘉義市長黃敏惠表示，越艱困我們就越努力，在疫情影響甚鉅的這幾年間，嘉義市以設計力帶動產業升級、以政策帶動聲量討論，大至吸引連鎖品牌進駐，小至風格質感小店林立，疫情期間外客不減反增，真的越來越多人喜歡嘉義市，這都是市府帶頭拚經濟努力的成果。

▲▼ 嘉市工策會創業貸款媒合今年突破5000萬 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市工策會總幹事許燿宏表示，創業融資由工策會專員黃昭翰輔導，109年貸款媒合金額達800萬，110年成長至2000萬，111年度一舉突破5000萬，三年輔導核貸總計超過7800萬，這是由市政府搭建平台，工策會針對個案輔導，並連結銀行端加速行政與提高核貸率，營造友善創業環境，吸引創業者來嘉深耕發展。專員黃昭翰說，媒合貸款金額年年創新高，關鍵在銀行端對於市府所轉介的案件有更多的支持與信任。許多創業者更回饋，不敢相信市府提供的輔導如此到位，很樂意將工策會轉介給有需要的人。

▲▼ 嘉市工策會創業貸款媒合今年突破5000萬 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠強調，嘉義市是一個讓年輕人築夢、圓夢的好城市，市府以多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與五大面向推動青年政策，其中創業輔導包括前期諮詢、中期行銷推廣、後期服務升級或補助計畫釋疑等，工策會具有豐富的業師資料庫，能減少創業過程摸索的挫敗。如有創業相關諮詢可洽嘉義市工商發展投資策進會（05-2248-3085）。

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