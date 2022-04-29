　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

許燿宏出任嘉義市工策會總幹事　將強推地方產業帶動觀光

▲▼ 許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事。（圖／嘉義市政府提供）

▲許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會(簡稱工策會)，市長兼工策會主任委員黃敏惠聘任前地方新聞主播許燿宏出任總幹事一職，許燿宏是國立中正大學電訊傳播研究所畢業，曾任全國廣播記者、新聞召集人、嘉義世新有線電視新聞主播與記者，十多年新聞採訪經歷人脈深廣，亦嫻熟地方事務。

黃敏惠表示，工商發展是城市進步的關鍵！嘉義市營利事業銷售額從2019年起，已連續三年創下新高紀錄，2021年更突破2500億元，這是市府團隊努力創新帶來的改變與影響，現在更是嘉義市面臨發展的關鍵時刻，期許工策會除了宣揚市府產業政策、扮演市府與企業間最重要的橋梁，還要持續精進創新串聯產業界組成「嘉義隊」聯合行銷一起拚經濟。

▲▼ 許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事。（圖／嘉義市政府提供）

許燿宏表示，工策會是市長黃敏惠兼任主任委員的重要任務編組，感謝黃敏惠的信任與提拔，未來會學習黃敏惠正派、努力、敢拚的態度，全力以赴，當個稱職的工策會總幹事。

許燿宏總幹事說，人潮會帶來錢潮，嘉義市近八成是服務業，這幾年市府發展教育、文化、觀光等軟實力，再搭配創新的市政建設，不僅大幅提升嘉義市的能見度，吸引越來越多人喜歡來到嘉義市，觀光效益對帶動地方產業發展幫助非常大，工策會會努力對接，加強企業服務、產業串聯、輔導諮詢及推動夜經濟等四大重要面向努力。

許燿宏表示，工策會肩負市府與民間合作的重要任務，未來會主動拜訪工商企業建立關係，增進溝通與彼此認同。產業串聯由市府搭建平台帶頭衝，加強數位行銷，讓越來越多的在地企業在嘉義市做全世界的生意。

另外，協助青年創業也是重要任務，嘉義市創業的人越來越多，工策會免費輔導各項政策性貸款與融資渠道，110年青年創業申貸金額累積突破2500萬，在民眾創業過程提供專業諮詢與陪伴，幫創業者找資源，讓創業資金花在刀口上，如吳柏融以家傳啤酒鴨打造全新二代店，讓嘉義市有越來越多文青新品牌。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
麥當勞關閉俄847分店　「30億食材全報廢」
不甩聯合國求情！新加坡絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光
自稱「九天玄女唯一指定女神」！她再送暖醫護　萬網讚爆
教授霸家產！將老父證件印鑑都掛失　2億資產轉入自己名下
中興大學畢聯前會長「捲款172萬」害慘畢業生！警方回應了
明變天狂降14℃「今晚開始冷」！連假雨彈襲全台　回暖時間曝
爆北北基桃醫院感控「全線癱瘓」！醫曝4措施挽救：否則必爆炸
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許燿宏出任嘉義市工策會總幹事　將強推地方產業帶動觀光

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人力爭提名戰況激烈

台南市議會感恩慈暉情活動　不出門也可以看

彰化拚人口成長催遷戶籍　今首度抽出2萬元冰箱當多項大獎

台南地院國民法官開庭扮柯南　卻怕自己成鄉民肉搜「恐龍國民法官」

台中營利事業銷售額破5兆！　盧秀燕任內推升逾8千億

台南員警4人染疫　陳怡珍關切基層員警防疫措施

富岡水環境巡守隊　榮獲110年度全國優良巡守隊優良獎

部東醫院重啟急診業務　拆除防疫圍籬恢復收治一般病患

台南2名消防人員染疫　南消：消防戰力由鄰近分隊替補不影響市民權益

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

許燿宏出任嘉義市工策會總幹事　將強推地方產業帶動觀光

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人力爭提名戰況激烈

台南市議會感恩慈暉情活動　不出門也可以看

彰化拚人口成長催遷戶籍　今首度抽出2萬元冰箱當多項大獎

台南地院國民法官開庭扮柯南　卻怕自己成鄉民肉搜「恐龍國民法官」

台中營利事業銷售額破5兆！　盧秀燕任內推升逾8千億

台南員警4人染疫　陳怡珍關切基層員警防疫措施

富岡水環境巡守隊　榮獲110年度全國優良巡守隊優良獎

部東醫院重啟急診業務　拆除防疫圍籬恢復收治一般病患

台南2名消防人員染疫　南消：消防戰力由鄰近分隊替補不影響市民權益

用馬斯克填補空虛！　經紀人曝安珀赫德「忘不了前夫強尼戴普」

俄軍坦克大罩門陷入「彈簧玩偶匣效應」　西方早在波斯灣戰爭發現

市區最省發財車？東風小康推新款電動貨車　最長續航達250公里

龍德力外野守備出包待觀察　象魔力挨長打：我們是兄弟

「全隊睡最飽」　羅昂：很高興吃完長局數

中興大學畢聯前會長「捲172萬逃跑」！校方出面回應了

去廁所聽到江坤宇神預言　詹子賢5保送當本土第一人

消費者想放風！電商提前O2O布局　SHOPLINE開實體快閃店

謝金河：一顆蘋果的距離　為喚起中央政治局危機意識的扭轉點

自稱「九天玄女唯一指定女神」！　賈永婕再送暖醫護…萬網讚爆

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

世界大學影響力排名　慈大這項目全球12

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人拚提名

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

台南地院國民法官開庭扮柯南

安平警查緝毒品淨化治安

台南辦線上徵才釋2100職缺

執行署台南分署法拍會

台中營利事業銷售額破5兆！　盧秀燕任內推升逾8千億

台南2名消防人員染疫

全台首家素食連鎖店「芳珍」　桃園展店

南投居家照護起跑　送藥送餐、收垃圾

更多熱門

關鍵字：

工商發展投資策進會許燿宏

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面