許燿宏出任嘉義市工策會總幹事　將強推地方產業帶動觀光

▲許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會(簡稱工策會)，市長兼工策會主任委員黃敏惠聘任前地方新聞主播許燿宏出任總幹事一職，許燿宏是國立中正大學電訊傳播研究所畢業，曾任全國廣播記者、新聞召集人、嘉義世新有線電視新聞主播與記者，十多年新聞採訪經歷人脈深廣，亦嫻熟地方事務。

黃敏惠表示，工商發展是城市進步的關鍵！嘉義市營利事業銷售額從2019年起，已連續三年創下新高紀錄，2021年更突破2500億元，這是市府團隊努力創新帶來的改變與影響，現在更是嘉義市面臨發展的關鍵時刻，期許工策會除了宣揚市府產業政策、扮演市府與企業間最重要的橋梁，還要持續精進創新串聯產業界組成「嘉義隊」聯合行銷一起拚經濟。

許燿宏表示，工策會是市長黃敏惠兼任主任委員的重要任務編組，感謝黃敏惠的信任與提拔，未來會學習黃敏惠正派、努力、敢拚的態度，全力以赴，當個稱職的工策會總幹事。

許燿宏總幹事說，人潮會帶來錢潮，嘉義市近八成是服務業，這幾年市府發展教育、文化、觀光等軟實力，再搭配創新的市政建設，不僅大幅提升嘉義市的能見度，吸引越來越多人喜歡來到嘉義市，觀光效益對帶動地方產業發展幫助非常大，工策會會努力對接，加強企業服務、產業串聯、輔導諮詢及推動夜經濟等四大重要面向努力。

許燿宏表示，工策會肩負市府與民間合作的重要任務，未來會主動拜訪工商企業建立關係，增進溝通與彼此認同。產業串聯由市府搭建平台帶頭衝，加強數位行銷，讓越來越多的在地企業在嘉義市做全世界的生意。

另外，協助青年創業也是重要任務，嘉義市創業的人越來越多，工策會免費輔導各項政策性貸款與融資渠道，110年青年創業申貸金額累積突破2500萬，在民眾創業過程提供專業諮詢與陪伴，幫創業者找資源，讓創業資金花在刀口上，如吳柏融以家傳啤酒鴨打造全新二代店，讓嘉義市有越來越多文青新品牌。