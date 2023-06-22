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黃敏惠「十大旗艦計畫藍圖-西區大發展」　運動館完成委託營運

▲▼ 嘉市府與舞動陽光有限公司簽訂委託營運契約 (1) 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市府與舞動陽光有限公司簽訂委託營運契約 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區全民運動館業於112年6月19日完成委託營運招商的公證程序，藉由甄選出運動場館的專業營運廠商-舞動陽光有限公司，進而在工程設計階段參與討論，將能讓西區全民運動館的興建及營運管理更加完善。

▲▼ 嘉市府與舞動陽光有限公司簽訂委託營運契約 (1) 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，西區全民運動館是市民引頸期盼的重大建設，更是黃敏惠市長「十大旗艦計畫藍圖-文化新絲路2.0」中「西區大發展」的實現。統包工程預計於今年底開工，預計114年完工，115年正式營運。現在甄選出的專業營運團隊，已即刻參與工程設計階段並適時提供意見，期盼完工及營運管理時能更加完善，以符合市民需求與期待。

市府積極爭取教育部體育署前瞻2.0計畫，在得到嘉義市議會所有議員的支持下，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」，計畫總經費5.9億元(工程經費5.2億元)，其中中央補助2億元，其餘預算由市府自籌，工程案已於今年3月決標，4月簽約。依據體育署規定，前瞻2.0「興(整)建全民運動館」補助案件，受補助縣市政府應於完工前完成委外營運管理。

市府超前部署，依據「促進民間參與公共建設法」，於去(111)年4月啟動西區全民運動館的委託營運(OT) 促參招商前置作業，並於去年6月、9月及今年2月分別召開1場公聽會及2場招商說明會。OT案依促參法於今年3月召開甄審會議，4月辦理議約程序，並於6月19日順利與專業營運團隊完成簽約公證。

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