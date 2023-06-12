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支持農林漁牧與節能減碳創新　嘉義市攜手ESG科技提供510萬獎金

▲▼嘉義市【IMV科技創新獎金】競賽說明會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市【IMV科技創新獎金】競賽說明會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球氣候變遷為環境帶來的衝擊，早在新冠疫情前就被聯合國與各界專家視為將對人類生活與經濟活動帶來規模更大、且不可逆的破壞。在台灣，氣候變異帶來的風災、雨災、高溫、寒流…農漁牧一級產業首當其衝，近年來稻米與多樣蔬果接連受災、減產、漲價，到近期全民有感的蛋荒，都令人深切感受到環境保護與產業轉型的迫切，絕不僅是紙上談兵，也不僅是政府與特定單位的臨時應變課題。

▲▼嘉義市【IMV科技創新獎金】競賽說明會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市黃敏惠市長出席為嘉義青年打氣，更鼓勵大家成為「有事青年」，共同為嘉義未來找解方。（圖／嘉義市政府提供）

全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技、以及益登科技共同組成的【ESG科技創新推動聯盟】，整合各企業資源，推出支持因應氣候變遷的「農林漁牧創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」的【IMV科技創新獎金】競賽，與嘉義市政府合作，連結嘉易創創育中心、嘉義大學產學營運處共同舉辦2023【IMV科技創新獎金】競賽說明會，競賽總獎金提升為新台幣510萬元。


「讓臺灣更好，讓嘉義更永續!」嘉義市長黃敏惠回憶起八八風災對嘉義市的衝擊,一年的雨量三天下,急又大的雨量,至今仍然印象很深。「氣候變遷跟我們的生活關係很密切，期待嘉義的年輕人，以科技的力量,來翻轉一級產業，這次參加競賽,不僅是為了獎金,更是為了嘉義的未來一起努力」。

ESG科技創新推動聯盟主席、大聯大控股曾國棟永續長表示，聯盟盼望以「Innovation(科技創新)」、「Market(市場開拓)」、以及「Value(永續價值)」解開這個時代的難題。曾永續長說：「聯合企業夥伴一起發起ESG科技創新推動聯盟，支持農林漁牧一級產業的努力與創新，這個競賽除了獎金，也持續支持得獎企業與團隊的發展，去年得獎企業甫田科技的垂直氣耕種植農法，大聯大也正評估引進技術；此外，艾滴科技蝦電共生的商業模式，今年進一步延伸到紅樹林的復育，固碳效果更是森林的六倍，只要夠IMV，我們就支持！」。

第二屆【IMV科技創新獎金】競賽目前已開放報名，即日起至7月16日徵求「科技農林創新」、「科技漁牧創新」、「科技節能創新」的創新公司與團隊參賽，競賽資訊可上網（https://campaign.businessweekly.com.tw/bw/IMV-290）查看，或搜尋「ESG科技創新推動聯盟」。

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