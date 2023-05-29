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嘉義市學校志工、導護老師暨愛心商店表揚　營造安全安心學習環境

▲▼ 讓愛發揮影響力！黃敏惠市長表揚學校志工、導護老師與愛心商店 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠表揚學校志工、導護老師與愛心商店 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為感謝學校志工、導護老師暨愛心商店的辛勞奉獻，在興嘉國小舉行「112年度學校志工、導護老師暨愛心商店表揚大會」，由黃敏惠市長親自頒獎表揚各校服務績優的100位學校志工、32位導護教師，以及26間愛心商店，嘉義市議會議長陳姿妏及多位議員、貴賓一同觀禮，氣氛溫馨。

▲▼ 讓愛發揮影響力！黃敏惠市長表揚學校志工、導護老師與愛心商店 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠首先感謝所有志工、老師及愛心商店的用心與努力，默默的為學童付出，讓嘉義市的孩子們能夠得到最好的照顧。守護學童的安全需要學校、社區及家長之三方合作，因為有大家的付出，讓社會安全網更加牢固。許多家長隨著孩子入學一同成為志工，孩子畢業了卻捨不得離開志工崗位，繼續守護更多孩子；也有老師、校長在退休後依然每天來到校園，持續為教育及守護校園安全努力，這樣無私奉獻的愛讓人感動，期待藉表揚典禮讓愛發揮更大影響力，讓更多人了解校園志工、投身學校志工服務行列，營造充滿關懷，安全、安心的學習環境。

▲▼ 讓愛發揮影響力！黃敏惠市長表揚學校志工、導護老師與愛心商店 。（圖／嘉義市政府提供）

本日獲獎，擔任愛心商店長達27年的百合機車行老闆娘侯來滿表示，機車行就在林森國小旁，起初是因見到上下車時段車流量大，為守護學生安全，而加入交通導護行列，後因店面緊鄰學校更便於全時段關懷學生，而加入愛心商店。侯來滿不僅自己加入志工，也拉著兒子林韋宏一起加入，讓愛接力，兩代人共同經營愛心商店。百合機車行表示，許多學生畢業之後還會專門騎車來請他們維修，能讓學生們信賴，和畢業的學生成為朋友，就是他們擔任愛心商店多年來最開心的事。

▲▼ 讓愛發揮影響力！黃敏惠市長表揚學校志工、導護老師與愛心商店 。（圖／嘉義市政府提供）

擔任導護志工長達21年的陳俊吉先生今日身穿平日交通導護服裝前來領獎，他在接送小孩上下學過程，注意到校門口人車流量大的問題，從而加入交通指揮行列。多年來風雨無阻的守護學生安全，有警察大讚他交通指揮的功力不輸專業，更有興嘉國小的學生說只要看到他站在校門口，就感到安心。擔任導護老師的育人國小邱伶美老師，也同樣37年如一日為校園交通導護盡心盡力，邱伶美老師表示，能夠守護學生安全、開心的上下學，就是她堅守崗位的最大動力。

教育處林立生處長表示，林森國小學區內的百合機車行自民國85年至今擔任愛心商店長達27年，竭誠投入愛心服務站工作。導護老師服務超過30年以上者計有6人，其中育人國小邱伶美老師服務37年，足堪表率。各類志工服務超過20年以上者計有陳俊吉(興嘉國小志工)、林玉春(興嘉國小志工)、吳念慈(興嘉國小志工)、陳雪虹(育人國小志工)、張雪芳(垂揚國小志工)等5人；興嘉國小陳俊吉先生擔任該校導護志工長達21年，協助學校交通指揮。

興嘉國小承辦今年度的表揚大會，由連續8年代表嘉義市參加全國音樂比賽的興嘉國小管樂團與管樂團先修班做演出，為付出愛心的團隊及成員獻上最高敬意。

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