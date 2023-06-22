坐自家潛艇探勘鐵達尼　失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底

▲ 拉許（左）2013年乘該公司另一艘潛艇Antipodes的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼殘骸後失聯，船上5人至今生死不明，其中包括營運該潛艇的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司執行長拉許（Stockton Rush），去年受訪時曾親口承認，他最害怕的事情就是乘坐自家潛艇時受困海底。

拉許去年底登上Podcast節目「Unsung Science」接受CBS記者訪問，在泰坦號失聯後重新引發關注。他在節目上強調，該公司的潛艇沒有安全問題，但也坦承帶遊客坐潛艇出海時，最怕的就是被困在海底。

拉許提到，「我最擔心的是會阻擋我浮出水面的東西」，例如懸掛物、漁網或被纏住的風險，但認為可以靠駕駛技術避開，「若有懸掛物的話不要從下方經過，有漁網的話就不要靠近。如果緩慢而穩定航行，就可以避開這些。」

CBS記者指出，這趟探勘之旅的行前免責條款中明確寫道，泰坦號是一艘「實驗船」，未經任何監管機構批准或認證，可能造成肉體傷害、情感創傷或死亡。但在去年的節目上，拉許面對記者質疑潛艇安全性時直言，「如果你只想安安全全的，那不要下床就好了，有時候你需要承擔一些風險。」

拉許在這次訪問中似乎有意淡化泰坦號的安全疑慮，2019年也曾向《史密森尼雜誌》（Smithsonian Magazine）表示，美國潛艇業嚴格的安全規定阻礙他的創新。但由專家組成的海洋技術協會（Marine Technology Society）早在2018年就集體警告，該公司的實驗性設計可能導致影響整個業界的災難性後果。