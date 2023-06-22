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鐵達尼觀光潛艇「下沉前」最後畫面曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑

▲▼鐵達尼號觀光潛艇泰坦號最後身影。（圖／翻攝TikTok@abbijaxxxon）

▲「泰坦號」與駕駛員的最後身影。（圖／翻攝TikTok@abbijaxxxon）

記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號小型觀光潛水器「泰坦號」18日起失聯至今，它下潛之前漂浮在北大西洋海面上，以及駕駛員乘坐充氣艇微笑揮手的畫面，都被母船人員拍下，如今也隨著可怕意外的發生，而在TikTok瘋傳。

22歲攝影師艾比（Abbi Jackson）受雇於泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince），她自拍站在甲板上的模樣，接著把鏡頭轉向身後遠處海面上的泰坦號。她也捕捉77歲法國駕駛員納若萊（Paul-Henry Nargeolet）的身影，此人曾在法國海軍服役25年，已探勘鐵達尼號殘骸37次，因此獲得「鐵達尼號先生」的稱號。

@abbijaxxxon #titanic ♬ Us A COLORS SHOW

隨著影片爆紅，艾比也在Instagram發聲，她感謝人們的關心，也請大家替失蹤5人祈禱。

這艘潛水器上一共5人，除了駕駛員納若萊，還有營運泰坦號的公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）、英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇萊曼（Suleman）。

@abbijaxxxon what a legend #titanic #legendsneverdie #explorers ♬ original sound - ABS

泰坦號18日出發參觀鐵達尼號殘骸，但在上午9時45分，也就是下潛約105分鐘後，與母船失去聯繫。不過，「海洋之門探險」直到8小時後的下午5時40分才通報美國海岸警衛隊，當晚9時13分通報加拿大海岸警衛隊，迄今未揭露延誤原因。

前美國海軍核潛艦指揮官馬奎特中尉（Lt. David Marquet）向《每日郵報》表示，他預估船上人員僅有1%生存機率。

泰坦號估計僅剩不到10小時的氧氣，搜救人員持續與時間賽跑。不過，事故地點位於北大西洋偏遠深海，水深達12500英尺（約3800公尺），沒有陽光且低溫高壓，幾乎沒有船艦能夠抵達。即使找到泰坦號，也無法立即施救，因為這艘潛水器沒有艙門而是從外面「鎖死」，任何救援工作都必須在水上完成，因此還必須想辦法打撈或者吊上水面。

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