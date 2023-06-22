台南端午連假孳清總動員　黃偉哲協力防堵登革熱疫情擴散

▲端午連假第1天，台南市辦理擴大孳生源清除活動，為杜絕登革熱疫情擴散，展現防治決心，市長黃偉哲特別到場巡視，感謝志工犧牲假期協助清消工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假第1天，台南市環保局22日結合全市37個行政區，辦理擴大孳生源清除活動，為杜絕登革熱疫情擴散，展現防治決心，市長黃偉哲特別到場巡視，感謝志工犧牲假期協助清消工作。

黃偉哲市長呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷，大家作伙來」，合力阻斷登革熱的社區傳播鏈。此外，為了給辛苦的社區志工們鼓勵打氣，黃市長現場發放起熱呼呼的包子來感謝大家對於登革熱疫情的幫忙付出。





黃偉哲強調，登革熱防治沒有假期，市府對於登革熱防治工作一直以來都相當重視，除了誓師大會的辦理與區里動員孳清之外，也會到營建工地巡視環境，並指示市府團隊全力完成環境孳生源清除的工作，以落實家園整潔，防止疫情擴散。





這場活動除動員各區志工，包括慈濟基金會、奇美食品股份有限公司等團體也派人到場協助，立委陳亭妃與王定宇、市議員郭鴻儀也到場共襄盛舉。



環保局表示，趁端午連假第1天，動員全市各區志工動手清除髒亂點及廢棄物，並將人力分散至仁德區、東區、永康區等18處傳統市場進行稽查，若一旦發現有孑孓就開單告發，也強調登革熱防治應以孳清為主，噴藥為輔，並著重於平時的環境整理及整頓勝於噴藥工作。





環保局說明，當南市出現本土登革熱後，即在第一時間要求仁德區與東區清潔隊聯手合作，針對病例居住地及活動地進行孳清與化學清消，並進行專案稽查，主要執行確診病例居住地及活動地點鄰近之市場，以避免疫情持續擴散。





環保局也呼籲，雨後積水是病媒蚊孳生的溫床，請市民務必要加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則必須定期清洗，並且加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。





環保局表示，上週動員近168人次進行環境孳清及稽查工作，截至22日為止，已查獲63件孑孓案件，當中近一週內即查獲36件孑孓，皆集中於雨後工地地板積水、截水溝、電梯井，一律依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，並將持續巡查，請民眾落實住家環境清潔。另外，今日共計動員5585人，共清除髒亂點575處、清除廢棄物9857公斤、積水容器4219個。