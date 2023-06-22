老闆發肉粽單「每人10顆任選」　他挑最貴嗨翻...結局神反轉傻眼了

▲端午節連假即將到來，許多人都會吃粽子迎接節日氛圍。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

端午節連假即將到來，許多人都會吃粽子迎接節日氛圍。不過，一名網友抱怨，老闆娘中午拿出1張肉粽訂購單，「跟同事都以為是端午節的福利，上面寫一人可填10顆口味任選」，自己全部選了最貴的蛋黃粽，原本還有些不好意思，不料事後對方卻跑來收錢，原來是老闆娘自家在賣的商品，讓他氣得怒轟「根本就是故意誤導」。

原PO日前在臉書社團「匿名公社」發文，「中午上班時，老闆娘拿了一張肉粽單給我們填，我跟同事都以為是端午節的福利，上面寫一人可填10顆，口味任選。我很喜歡吃有蛋黃的，所以10顆全填豪華蛋黃粽，本來覺得都填最貴的對老闆不太好意思，還跟同事們猛誇老闆今年超大方」。

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原PO提到，「結果剛剛收店完在收拾時，老闆娘跑來收錢。對，就是收錢，搞到最後肉粽是老闆娘娘家媽媽在賣的，她說她只是幫忙問，沒有強迫。講那什麼屁話？一開始沒說根本就是故意誤導我們，而且還不能退，因為她說已經包好了，明天上班拿，我連反悔的機會都沒有」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「要請你吃直接拿給你就好了，哪會讓你們挑自己要什麼，反向思考一下不就知道了；換成你是老闆，會幹這種吃力不討好的事情嗎」、「妳自己貪心，還敢怪別人」、「本來想請你們吃，發現一堆貪小便宜都選最貴的，直接改口」、「就是貪心，自己也不問清楚，有什麼好怪別人的」。

▲網友莫名買了10顆粽子。（圖／翻攝自匿名公社）





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