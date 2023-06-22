台南YouBike 2.0突破50萬人次　端午連假前再增15處新站

▲台南市公共自行車YouBike 2.0深受市民朋友及旅客喜愛，已經累計超過50萬人次使用，交通局於端午連假前趁熱增加15處站點上線服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0深受市民朋友及旅客喜愛，累計超過50萬人次使用，交通局於端午連假前趁熱增加15處站點上線服務，市長黃偉哲表示，歡迎在端午連假期間多多使用YouBike遊台南，也歡迎到台南運河觀賞2023年國際龍舟錦標賽，市民朋友使用台南市推出的公共運輸月票方案，可享前30分鐘免費優惠。

交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘台南市YouBike 2.0的設站地點，並將在端午連假前再開放15站，總數達到189站，對於廣受好評的YouBike 2.0E電輔車亦持續投入，總數已達400輛，交通局也將持續依黃偉哲市長的要求，加速擴增YouBike 2.0站點，擴大服務量能。

本次增加的站點計有安南區2處，為九份子國中小、海佃休閒公園；關廟區1處為關廟轉運站；新市區1處為民生富中；麻豆區2處，為總爺藝文中心紅樓(西側)、麻豆國中(活動中心)；善化區2處，為凱比吉公園、善化區公所(公園路)；官田區1處為官田體育公園；柳營區1處為柳營區公所；佳里區1處為進學路停車場；北門區2處，為井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心；山上區1處為山上國小；玉井區1處為玉井區圖書館；以滿足市民之期待。

交通局長王銘德表示，端午連假前開放的站點溪南與溪北地區各半，其中關廟區、柳營區、佳里區、北門區、山上區及玉井區皆為首次設站，期待可提供該區之市民及遊客新的體驗，歡迎大家踴躍使用YouBike漫遊府城，連假期間，交通局也會請微笑單車團隊加強調度。此外，交通局與微笑單車團隊亦持續辦理各生活圈的設站會勘，而目前已派工建置中的還有40站，預計也將於暑假陸續開放，敬請大家期待。

想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。