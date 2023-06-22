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端午好熱「高溫飆36度」！午後雷雨開轟　降雨熱區出爐

▲▼關島,海島,度假,比基尼,魚眼公園,杜夢灣,比基尼島,泰拉佛佛河道游船,關島旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今局部地區將出現36度或以上高溫。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

今明鋒面兩天(22-23日)略接近，水氣增多，清晨到上午中南部沿海有局部短暫陣雨，午後雷雨增多，留意局部較大雨勢，中北部、東半部山區以及部分平地也要留意降雨。此外，今明兩天白天高溫普遍可達33到35度，中南部近山區及花東縱谷局部可達36度或以上高溫。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天(22日)開始是一連四天的端午節連續假期，天氣方面大致是夏季型的午後雷雨天氣型態為主，但是受到大環境的變化影響，午後雷雨發生的狀況仍會有一些不同的變動性，溫度方面則是持續高溫炎熱。

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今明兩天(22-23日)北邊鋒面系統略往南移到東海一帶，雖然不會直接到台灣上空，但是會讓大氣環境相對不穩定一些，水氣也較為增多，吳聖宇表示，今明清晨到上午在中南部沿海平原有局部短暫陣雨機會，主要的降雨仍會反應在白天陸地、山區發展的熱對流雷雨，局部地區有可能出現短時較大雨勢，中北部、東半部山區以及部分平地都可能受到影響，另部分預報模式顯示今晚到明天清晨北部也可能會有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲或晴。

吳聖宇表示，今明兩天白天各地溫度仍然偏高，普遍可達33度到35度，中南部近山區以及花東縱谷一帶局部單點可能達到36度或以上高溫，外出時務必要多補充水分預防中暑。

▲▼端午連假天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲端午連假天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六到周日(24-25日)太平洋高壓逐漸增強，鋒面又再度遠離，吳聖宇分析，台灣附近轉為偏南到東南風向，花東地區、恆春半島可能有局部短暫陣雨，午後雷雨發生的區域將轉移到西半部地區，尤其是中北部一帶出現午後雷雨的機會大，會有局部短時較大雨勢。溫度持續偏高，各地高溫仍有32到34度，雖然發生極端高溫的機會相對降低一些，但還是相當的炎熱。

展望下周，吳聖宇指出，仍會是受到太平洋高壓邊緣的影響，台灣附近持續偏南到東南風，夏季型午後雷雨的天氣型態仍會持續，每天發生位置及強度隨外在環境風向變化可能會有些改變，但是天氣型態大致類似，溫度也持續炎熱，每天高溫普遍都有32到34度；再來就是要觀察南邊熱帶擾動發展的狀況，預報資料仍存在很大變動性，等到實際有擾動發生或醞釀時再來觀察就可以，暫時都還不必太過擔心。

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