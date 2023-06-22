國中小畢典「炎亞綸祝福」被罵翻　台南市府急滅火：立即下架影片

▲立委陳以信21日指台南市國中小畢業典禮賀詞影片中有炎亞論，要求黃偉哲下架。（圖／記者蘇晏男攝）



記者黃資真／台南報導

藝人炎亞綸爆出性醜聞事件，聲望一路狂跌，甚至被撤銷十大傑出青年資格。然而有立委指出台南市國中小畢業賀詞影片裡仍有炎亞綸的身影，要求立即下架，台南市府回應，目前該畫面已全面下架，強調對MeToo事件「零容忍」。

國民黨立委陳以信21日指出，今年度台南市國中小畢業賀詞裡，黃偉哲準備一些明星賀詞，其中排序第一的就是炎亞綸，而過去2周至未來幾天的畢業典禮，台南市仍在使用該影片；既然炎亞綸曾涉偷拍性愛片，且對象是未成年，他認為該影片應立即下架，黃偉哲也應就此教育上錯誤訊息，必須提出提出道歉及後續處理。

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台南市府發布新聞稿回應，針對外界指出今年南市畢業典禮祝福影片中有藝人疑似涉及性騷事件，教育局表示，性平、霸凌、體罰「零容忍」是市府既定的政策，畢業祝福影片中，出現原本是學生喜歡的不適當人物，是始料未及。

教育局在獲悉後已於21日要求各校全面下架有關影片。同時也會請各校針對國內近期一連串的MeToo性平事件覺察與反思，透過相關課程進行機會教育，讓學生學會人際互動應守的分際、學會對任何性別他人身體自主的尊重與保護。