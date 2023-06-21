斷臂止血？參選人涉貪遭收押禁見　綠高層：將避免不可控制的傷害

▲基隆市立委參選人張秉鈞涉詐助理費，與父母一同遭聲押。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞疑涉詐領助理費，基隆檢調20日搜索張的服務處，並將他帶回調查，21日向法院聲押，張秉鈞的父親、母親也同列被告；基隆地院法官下午開庭後裁准羈押禁見。據轉述，民進黨秘書長許立明在中常會談及，將循「相關程序」處理，避免對黨造成不可控制的傷害。

據轉述，許立明今天在中常會黨務報告時說，該案從昨天搜索、複訊，到今天凌晨聲押，黨這邊會密切關注，也會謹慎處理，將循「相關程序」處理，避免對黨造成不可控制的傷害。

民進黨發言人張志豪表示，民進黨尊重司法調查，如有不法情事，勿枉勿縱；至於當事人是民進黨提名立委參選人，張強調，大選提名策略小組將針對後續情況進行充分討論。

據悉，針對張秉鈞案，若案情屬實，將有可能循先前宣布退選的「楊家俍模式」，先由當事人自行宣布退選後，提報大選提名策略小組做討論，而下次小組會議將在下周二下午召開。

張秉鈞今年4月底自民進黨立委初選勝出，當時他以17.44％支持度出線，勝過同為市議員的對手鄭文婷16.88％、張之豪13.06％，且此次民調「無明確人選」者高達52.62％，是否會影響提名，還是未知數。