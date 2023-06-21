彰化最富鄉鎮！大村端午節再發2000元大紅包　這類民眾超開心

▲大村鄉長賴志銘發放低收入戶端午節關懷禮金2千元紅包。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最富有的大村鄉公所，雖然盈餘超過14億，但有10億餘元是列入保留款，公所在今年1月緊急對外宣布，春節要送給4萬鄉民每人2000元大紅包，確定跳票，但3節加發低收入戶2000元，則保證兌現，今天在公所2樓發放160戶端午節關懷禮金大紅包，還有企業贊助午餐會，不少人開心的說，終於有錢可買過節用品。

正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，2011年起陸續捐贈給當地大村鄉公所18億元遺產稅，也讓大村鄉翻身成為彰化縣內最富有的鄉鎮，人口數目前大約有4萬1千人，人口數持續呈現正成長。

自2015年大村鄉長游盛上任後，開始進行許多地方建設，陸續編列包括生育禮金發放6千元、全鄉民眾投保100萬意外險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金，翻身成為南彰化地區最幸福宜居鄉鎮。

但自今年起，鄉庫財務吃緊，面臨春節禮金2千元無錢可發的窘境，緊接著為全鄉民投票100萬元意外險，因為新冠疫情等多重因素影響，致各保險業者皆無意願投標，經過4度流標，終於在4月19日由兆豐產物保險公司得標，保險期間至2024年4月19日午夜24點止，終於敲定讓公所鬆了一口氣。

鄉長賴志銘表示，目前大村鄉列冊的低收入戶有160戶，公所多年來都有編列端午節、春節及中秋節等3節禮金預算，每戶2000元，中低收入戶在春節也會加發2000元，過年過節對弱勢鄉民可解燃眉之急，不無小補。