一圖看懂南、北部粽哪裡不同　營養專家曝熱量相差100大卡

▲北部粽熱量較南部粽為高。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是端午節，粽子一向是民眾最愛的應景食品，營養師提醒若要吃得健康又安心，食材的選擇與搭配就非常重要，同時要注意熱量攝取，如一顆「北部粽」大約比「南部粽」多100大卡，不得輕忽。

南投縣社區營養推廣中心營養師賴仁傑表示，健康製作和食用粽子的重點如下：一、每天一顆剛剛好，粽子常被當成正餐來吃，甚至可能會吃更多，切記每天一顆就好，如果稍不留意吃過量了，就要認真的運動；二、 減少沾醬的使用，粽子的餡料已經調味了，若是再搭配其他的沾醬使用，則增加熱量與鈉含量的攝取，高血壓的患者需要多留意。

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三、未精緻全榖雜糧，部分食材或是米可替換成未精緻全榖雜糧類，像是糙米、紫米、南瓜、地瓜或栗子等，含有較多的膳食纖維與礦物質，還能延緩血糖上升；四、蔬菜與粽子配著吃，粽子的餡料富含纖維質的部分，可能只有筍子與香菇。所以吃粽子的時候，記得要搭配蔬菜，以均衡飲食。五、 換個方式更健康，以瘦肉、雞肉或是豆製品取代較肥的五花肉，餡料以滷的方式取代油炒，並細嚼慢嚥，減少腸胃負擔，避免消化不良，

賴仁傑指出，粽子做法、餡料、外觀或熱量可能都不太一樣，如北部粽與南部粽的烹調方式與口感都不同，而北部粽熱量大約是500至600大卡、南部粽為400至500大卡。

南投縣衛生局長陳南松表示，為宣導民眾於端午節吃得健康，特別在端午節期間舉辦抽獎活動，邀請民眾至衛生局保健科的臉書參與活動，連結: https://shorturl.at/cFKNZ。