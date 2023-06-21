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豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕！享優惠還有機會抽好禮得大獎

▲▼豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕！　享優惠還有機會抽好禮得大獎

▲豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕，時尚運動休閒嶄新登場。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）

生活中心／綜合報導

豐原太平洋百貨6/21歡慶雙開幕！6F時尚運動休閒嶄新風貌全新登場，不僅推出指定品牌滿額現抵，更祭出消費滿額就有機會現場抽中市價20,000元SHARP水活力空氣清淨機，還有全國最大泰國料理第一品牌「瓦城泰國料理」也正式進駐太平洋百貨B2，開幕期間推出百貨會員內用消費滿1500抵288等多項好禮。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示「2023年是豐原太平洋百貨持續飛躍前進的一年，甫於第一季改裝引進Roots並升級STUDIO A旗艦店，母親節大檔結束即馬不停蹄進行樓層改裝，看好疫後休閒、旅遊復甦的新動能，6F時尚運動休閒於今年首發全樓層改裝新登場，6/21嶄新登場的運動用品區打造adidas 60坪形象店，集結最受歡迎運動時尚品牌 adidas、THE NORTH FACE、SKECHERS、FILA、MIZUNO、KANGOL、asics、MERRELL、ROOKIE一次滿足全家大小戶外運動的需求，同時更引進泰國料理第一品牌瓦城，於6/21(三)同步在B2正式開幕，給豐原和北台中區域的民眾更多優質的選擇。」

▲▼豐原太平洋百貨6／21歡慶雙開幕！　享優惠還有機會抽好禮得大獎

▲瓦城泰國料理也推出優惠，可以和親朋好友開心歡聚享受美食。

瓦城歡慶開幕推出繽紛好禮，6/21(三)開幕首日推出滿1500元送價值335元泰國國寶湯「酸辣蝦湯」(限量40份)，6/21(三)~7/2(日)滿1500元送「椰汁炒雞肉兌換券2張」(限量1,000份)，還有用餐GOOGLE 5星評論送價值99元招牌超人氣甜品「摩摩喳喳」，6/26(一)~6/30(五)出示百貨會員卡滿1500元折抵288元的開幕獨家優惠，另外7/3(一)~7/31(一)平日更推出豐原在地好鄰居限定活動，凡豐原、神岡、潭子、后里、東勢、大雅民眾出示證件，滿1500元就送價值295元香濃開胃「綠咖哩椰汁雞」。

此外，為迎接雙開幕及端午佳節，推出百貨會員好禮3重送，6/21(三)~6/27(二)於全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿3500元享吉利卡點數3倍送、6/21(三)~6/25(日)於全館當日累計滿3000元送市價820元恆彩時尚平盤28cm，還有6F開幕驚喜送及時尚運動休閒指定品牌滿3600現抵300、滿5500現抵500，6/21(三)~6/25(日)於6F當日累計滿3500元就有機會現場抽中市價20,000元SHARP水活力空氣清淨機等多項好禮，限量200份，通通有獎。

加上台灣PAY支付3500就送350，另有國泰世華CUBE卡3%回饋及當日刷滿2000元還加送星巴克飲品超划算。讓全家大小可以一起來選購抽好禮及品嚐炎炎夏日最開脾胃的泰式料理。

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