停紅綠燈吵架「妻遭夫勒頸」路人幫壓制　他搶機車跑了...下場曝

▲夫婦停等紅綠燈時吵架，丈夫一度被路人壓制。（資料圖／彰化踢爆網提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市與埔心鄉交界的台1線中山路一段，4月間發生驚險事件，1名謝姓男子突然情緒失控，下車衝到駕駛座，要將妻子拉下車，過程中還不斷按喇叭，嚇壞周邊的用路人，謝男遭到3位熱心民眾壓制在地後，乘隙騎走莊姓民眾的機車逃逸，最後仍被警方逮捕強制送醫。彰化地檢署調查後，將謝男依涉搶奪罪嫌起訴。

這起事件發生在4月12日下午14時37分許，彰化埔心派出所據報，有男女在路上吵架情事，經查被害人胡女下午2點開載謝姓丈夫前往員林基督教醫院門診，回程因故發生爭吵。根據機車騎士的行車紀錄器影像，謝男從後座下車，小跑步到駕駛座，開門後與妻子發生拉扯。

除了機車騎士，還有民眾也全程目睹，於是向前勸阻，其中 2人將謝男壓制在地，機車騎士也上前協助，並質問謝男「你到底在幹嘛」，但謝男又趁隙起身，跳上莊姓騎士的機車，沿中山路往南逃逸，路人全看傻眼，騎士見機車莫名其妙被騎走氣得報警提告。

警方據報後，調閱該機車行車軌跡，於15時35分許在埔心鄉明聖路一段發現謝男已經情緒失控，遂配合119將謝男送往彰化醫院強制就醫。謝男在偵查中坦承不諱，檢方調查謝男是趁莊男不備而竊走機車，涉犯刑法第325條搶奪罪嫌，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，並依刑法第251條第1項提起公訴。