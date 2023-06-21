▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中廣-蓋洛普21日公布最新2024大選民調，民進黨總統參選人賴清德31.89%、柯文哲24.62%、侯友宜17.93%敬陪末座。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，大家認為前高雄市長韓國瑜沒料但至少好笑，侯友宜大概很難變好笑、但至少要有料，侯友宜民調第三也不會有人覺得國民黨實力不足，「目前是侯友宜魅力不足，這是他要下功夫的地方。」

對於中廣最新民調，鄭運鵬表示，每一家民調都有相對趨勢，最近半個多月各黨都有性平狀況，從民調來看，賴清德的處理應該有得到各界信任，即便他跟民進黨的支持度有受到影響、但影響不大，賴清德面對問題、即時解決的形象跟其他候選人有所差別，才能有穩定領先幅度

鄭運鵬指出，從最近幾份民調來看，趨勢上比較奇怪就是TVBS做的，柯文哲突然暴增、機構效應比較明顯，而侯友宜確定在第三、柯文哲在第二的的態勢比較明顯，即便是中廣董事長趙少康做的民調、機構效應比較偏藍一點，但賴清德能夠穩住，就比較放心一點。

鄭運鵬表示，面對各種問題，執政黨包袱比較大，賴清德還是保持正面面對的方式，就像賴清德所說，他是提出解方的人、其他是提出候選人的，這是在執政包袱中，讓人民信任的關鍵。

對於侯友宜民調不斷探底，鄭運鵬指出，相信侯友宜有自己選舉的想法，大概沒有想到提名一個月就掉到第三，黨內問題是很大關鍵，國民黨一向沒有什麼團結問題，但侯友宜個人國政知識比較不足，他要短期惡補是艱困任務。

鄭運鵬表示，大家認為前高雄市長韓國瑜沒料但至少好笑，侯友宜大概很難變好笑、但至少要有料，這是他要傷腦筋地方，若政策深度不足就更難服眾，會讓國民黨內更有疑慮，變成一個負面螺旋，他民調第三也不會有人覺得國民黨實力不足，目前是侯友宜魅力不足，這是他要下功夫的地方。