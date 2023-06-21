視網膜還原「不舒服的那晚」　被女員工撫摸熊抱：她從沒道歉

▲視網膜頻道停更。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅視網膜今年宣布結束經營YouTube頻道「眼球中央電視台」，引發外界好奇其中原因。對此，視網膜稍早發文表示，因為他有一段很糟糕的經驗，讓他自此之後不想再找其他人協助管理公司，寧願畫下句點。

視網膜透過臉書粉專「視網膜 Retina 」發文表示，頻道自6月停更後，很多人納悶公司狀態好好的，若經營累了為何不找人幫忙管理？其實是因為他有一段很糟糕的經驗，「那個人」會藉故抱他、抓他的手，當時他雖然不舒服，但卻以為對方只是熱情，所以沒有想太多，「畢竟我是男生，想太多很好笑吧」。

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視網膜透露，後來「那個人」藉由造謠和吹噓，營造工作能力強的假人設，甚至告訴其他人「我是她的男朋友，說我們祕密交往不能讓經紀人知道，還說因為她是公司執行長，所以關係不太能公開」。

後來經過查證，視網膜才知道「那個人」不斷造謠，「她造謠我曾經不經意摸她大腿，造謠我看到她跟誰傳訊息會吃醋，造謠我在宜蘭和她到田間擁抱，造謠我在家裡用眼神暗示要跟她上床，甚至幻想我背後有個『長輩靈』拜託她照顧我，還杜撰一堆謠言說給那些私下不認識我的人聽」，甚至在2021年11月員工旅遊第一晚，用手撫摸說他「氣很亂」，緊握他的手、摸他耳朵、再摸脖子和後腦勺，最後跪下熊抱坐在椅子上的他。

視網膜表示，事發過程是在有監視器的梯廳，且有親眼見證的其他同事。他坦言說出來可能會被訕笑「女生怎麼可能騷擾男生？」「員工最好可以騷擾老闆？」而他之前沒有說出來，也是考量到頻道和公司團隊，但既然現在沒有這些顧慮了，他就決定把「停更」的原因全部交代清楚，也算是為了保護自己。

視網膜說，他知道「那個人」造謠的事情後，一一向身邊的人澄清，澄清他不是男友、沒追求過女方、完全沒意思、沒有摸大腿、沒有欲擒故縱，「但她自始至終沒有自己一一對那些人道歉，承認她講的那些故事全都是假的。」

「#MeToo」浪潮下，視網膜也擔心他無法接觸到的人，是否會相信那些謠言，覺得他是騷擾「那個人」的犯人，所以他決定把當時不舒服的過程攤在陽光下。最後他也說，他想了很久，決定不公開對方身分，「讓大家跑去公審也並非我本意」，同時也請大家不用擔心他，雖然內心仍有陰影，但因為身邊有一群真正可靠的人，所以已經不會對人性感到完全絕望。