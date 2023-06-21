「MeToo有完沒完？」可能才剛開始　作家點出2件事：覺醒的練習

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「MeToo有完沒完？」可能才剛開始　吳若權點出2件事：覺醒的練習

▲▼襲胸,性侵,性騷擾,渣男,色狼。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲近期「#MeToo」事件延燒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著「#MeToo」事件持續延燒，作家吳若權有感而發，有些人會問「me too」的爆料到底有完沒完？但若將此看成社會運動，可能才剛開始而已，若人性的貪婪與恐懼未除，則永遠不會停止；但他同時認為，「me too」不只是社會運動，也是內在覺醒的練習，每個人都要學會同理與尊重

吳若權在臉書粉專上，以「被迫道歉，雖有點遲；開始彌補，卻不算太晚」為題發文，提到有些人會問，「metoo，爆料到底有完沒完？」提問的人動機或許不同，有人厭煩、有人好奇，也有人等著伸張正義。

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吳若權認為，若將「me too」看成社會運動，現在或許才剛開始而已，就像陰暗的地下水道，加害者的污穢、受害者的怨氣，都需要很長的時間才能真正疏通；倘再悲觀一些，只要人性的貪婪和恐懼未除，「me too」永遠不會停止。

雖看似一波未平、一波又起，但吳若權坦言，「浮出檯面的恐怕都只是少數案例」，因為對受害者而言，要將深藏多年的傷痛撕開、面對外界的質疑，都很不容易，也需要很大的勇氣。那麼，這些受害者要的是什麼？「絕對不是人命相抵，而是真心的道歉，具體的彌補，以及永不再犯的承諾，並讓保護其他無辜者，未來不會再有同樣的遭遇」。

吳若權也說，加害者應當付出代價，可能是尊嚴、職務、權利，當初以什麼資源奪取，彌補時就可能會失去些什麼，像是政治人物退選、演藝人員下台。很多加害者都有專業才華，為此失去發展雖看似可惜，但相較於受害者所失去的，「加害者所付出的代價，都只是萬分之一而已」。

吳若權表示，踏出懺悔的第一步，可能是「向被流彈波及的朋友們致歉」，提出具體的彌補；第二步是向那些用不當方式接觸的男孩、女孩道歉並彌補；第三步是回到家庭、修補夫妻關係，「他們也都是無辜的」。

吳若權也分享先前向法鼓山聖嚴法師請益的內容，除了悔過，還要彌補對別人造成的傷害，且不只要看自己有多少能力，也要看對方有什麼期望，有些人不想被打擾、有些人需要精神或名譽賠償、有些人要金錢回報。他列出2種彌補過失的方法，「一種是對被傷害的人進行補償；另一種是自己努力幫助其他的人」。

最後吳若權提到，「me too」不只是一次社會運動，而是世人持續內在覺醒的練習，每個人都要學會同理和尊重，受害者要的道歉和彌補並非形式上的表述，而是討回公平正義的同時，也重新拿回「被同理」與「被尊重」的基本權利，「我也衷心希望，me too，有停止的一天，代表地藏菩薩已經清空地獄」。

本文經吳若權授權引用

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