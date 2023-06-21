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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

MeToo燒到司法院　賴士葆：李伯道會不會是第二個被保護的陳明通？

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道，竟對女部屬多次性騷擾。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者皮心瑀／台北報導

懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，原6月屆齡70歲前退休，但他卻在5月8日提前退職，引來各界質疑司法院想私了包庇。國民黨立委賴士葆21日批評，這樣的模式就像這些年來蔡政府花很大的心力在捍衛加害人的人權一樣，「不知李伯道會不會是第二個被保護的陳明通，被啟動調查後也要為他自己的冤案努力。」

針對性騷案，司法院發言人張永宏20日說明，之前都未接到性騷擾申訴，但會立即啟動性騷擾的調查，如果經調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。

賴士葆說，司法院直到消息見報才啟動調查，若當事人被懲戒，可能處分包括免職、撤職、剝奪退休金退養金等，但卻讓他提前2個月退休，司法院可謂寬以律己，雖然說是尊重被害人不願曝光的意願，然而司法院處心積慮地保護加害者權益，讓他毫髮無傷退休坐領高薪，這樣的模式就像這些年來蔡政府花很大的心力在捍衛加害人的人權一樣。

賴士葆說，這不由得讓人想到日前台大不解聘陳明通，讓陳明通可以欣然爽領退休金，然後繼續口口聲聲為他的世紀冤案努力，「不知李伯道會不會是第二個被保護的陳明通？被啟動調查後也要為他自己的冤案努力」。

賴士葆砲轟，總統蔡英文剛上台時，意氣風發推動司改，說要透過多元聲音全民參與啟動司法改革工程，7年過去，市井小民都可以肯定的回應蔡英文，人民對司法的信賴比以前更加低落。

他進一步指出，追根究柢，全民執政的民進黨把手伸入司法，讓司法替政治服務，當司法無法挺起脊梁，無法超然獨立，司法變成執政黨的橡皮圖章，這幾年守護憲法的大法官都根據執政黨政策解釋憲法，司法的沉淪就不讓人意外，而4位大法官今天都通過民進黨表決部隊認可，一片綠油油，蔡英文更加得心應手了。

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