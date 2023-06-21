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侯友宜再「老三」、柯文哲瓜分藍選票　曾銘宗：應加速整合韓、郭

▲曾銘宗21日出席國民黨立法院黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲曾銘宗21日出席國民黨立法院黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

中廣-蓋洛普公布最新2024總統大選民調，民進黨賴清支持度31.89%排名第一，民眾黨柯文哲拿到24.62%居次，國民黨侯友宜則以17.93%殿後。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（21日）表示，侯友宜需要好好重新整隊，趕快提出好的國政，爭取選民認同。另根據政黨分析的民調結果，曾銘宗說，這表示泛藍支持度跑掉了，這部分恐怕要加速整合高雄市前市長韓國瑜鴻海創辦人跟郭台銘。

▲中廣-蓋洛普21日上午公布的最新2024總統大選民調。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣-蓋洛普21日上午公布的最新2024總統大選民調。（圖／趙少康辦公室提供）

根據中廣-蓋洛普21日上午公布的最新2024總統大選民調，顯示民進黨賴清支持度31.89%排名第一，民眾黨柯文哲拿到24.62%居次，國民黨侯友宜則以17.93%殿後；另有3.59％不去投票、19.62％尚未決定，以及2.35％不知道或拒答。

對此，曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》表示，現在侯友宜需要好好重新整隊，趕快提出好的國政，爭取選民認同，而國民黨中央跟國民黨立法院黨團要好好地跟侯友宜團隊組成「有機體」，趕快發揮該有的戰力。

此外同分民調也顯示，若以政黨分析民進黨、國民黨、民眾黨提名候選人支持度，國民黨有61.42％支持侯友宜，柯文哲與賴清德則為19.16 %、3.25％；而民進黨則為89.68 %支持賴清德，2.34％支持柯文哲、2.16％支持侯友宜。

曾銘宗說，這表示泛藍支持度跑掉了，這部分恐怕要加速整合韓國瑜跟郭台銘。

▲▼中廣-蓋洛普21日上午公布的最新2024總統大選民調。（圖／趙少康辦公室提供）

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