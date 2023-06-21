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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫喊兩岸同文同種　嗆賴清德：2024是「家人與仇人的選擇」

▲國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國國台辦昨宣布海關總署即日起恢復台灣番荔枝（釋迦）輸中，且須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。國民黨主席朱立倫今（21日）於中常會上表示，兩岸同文同種，應該相處就像家人，而不要變成仇人，更嗆民進黨總統參選人賴清德「台獨金孫」，永遠都以台獨立場看兩岸交流，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸正常交流。

朱立倫說，政府存在的目的，就是為了要幫人民解決問題，讓大家過好日子，絕不是為了製造問題讓人民受害，國民黨堅持這個原則，執政都希望為民眾拚好日子、解決問題。這次海峽論壇副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴跟代表團到廈門參加，最重要目的就是希望能夠讓兩岸透過交流對話，解決民眾問題，克服農民今天銷售農產品的困難，昨天很高興地看到正面回應。

話鋒一轉，朱立倫批，台東鳳梨釋迦銷往大陸，而副總統、民進黨主席、台獨金孫賴清德，永遠都以台獨立場看兩岸交流，不但不正面回應，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸正常交流；政府存在目的是幫人民解決問題，但民進黨2張意識形態神主牌，主張台獨、主張反核，為民眾製造很多障礙跟問題，兩岸同文同種，應該相處就像家人，不要變成仇人。

朱立倫說，國民黨堅決希望兩岸和平交流像家人，民進黨卻要衝突戰爭變仇人，2024選戰是「和平對戰爭」的選戰，「家人與仇人」的選擇，國民黨立場是希望兩岸相處變家人，不是民進黨的戰爭變仇人。

最後，朱立倫強調，2024選戰國民黨團隊必須要團結在一起，黨部、智庫、立院黨團、各縣市長、各地議會，大家團結在一起，過程中，有做的不好、不足，我們要立刻調整腳步，侯友宜競選辦公室執行長張其強今天來擔任黨副祕書長，黨部很多重要幹部也會去侯團隊當要角，二合一結合在一起，智庫、黨部、黨團、各縣市長，都會完全整合在一起，母雞小雞一起努力，把選戰的選將團結在一起，打贏2024選戰，共同加油、共同努力。

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