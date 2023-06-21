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快訊／參選台東立委到底？　劉櫂豪：積極朝參選方向前進

▲劉櫂豪不排除繼續參選台東縣立委。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪不排除繼續參選台東縣立委。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委賴坤成於立委初選勝出後，將代表民進黨參選2024台東縣立委，不過，現任英系立委劉櫂豪21日表示，「我們是積極的朝參選的方向前進，時機成熟的時候會把我們的決定跟所有鄉親來說明」，他尊重民進黨的提名機制，但若對惡質的選舉手法默不吭聲，是在懲罰良善的人。

劉櫂豪今天表示，一場選舉中，有人代表政黨，有人爭取所有台東鄉親的支持，各種立場都有，「我覺得這對選民來說是一件非常正面的事情，讓選民多一種選擇，我們會積極來爭取選民支持，至於各政黨有各政黨的機制跟候選人，我們都表示尊重，我們依然持續往前走，來爭取1月13日大家對我們的肯定與支持」。

劉櫂豪指出，第一，民進黨縣黨部執委總數不只5位，第二他會尊重民進黨的機制，「雖然我們認為這個初選在台東這樣藍大於綠的政治板塊裡有很多問題，希望以後有志於當民進黨黨主席的先進同志能看見這個問題，能夠改進成更好的的方法。電話所決定黨的提名人選我們表示尊重，我們無意去改變這樣的結果，但是最重要的，民眾1月13日的投票是決定誰真正的代表台東的鄉親，而不是由電話來決定，我們會持續的往前來爭取鄉親的支持」。

劉櫂豪表示，謝謝所有鄉親對自己的肯定跟支持，對劉櫂豪來講，都是一步一腳印在這裡，此時此刻及未來的方向是由鄉親來決定，不是由上面的大人來做任何一個安排，這不是自己的風格、也不是台東鄉親所樂於看見的。

「至於賴先生所談的這件事情，我相信不只是我，所有台東鄉親過去這兩三年最有印象的是賴先生不計其數，透過網路、公開場合進行無情摧毀式的攻擊，對我、對我的團隊甚至是我的家人，這不是我個人的問題」，劉櫂豪表示，如果對這樣惡質的選舉方法，自己還是選擇容忍、選擇默不吭聲的話，其實是在懲罰良善的人，也是助長這種惡質的手法。

劉櫂豪表示，自己對黨的提名機制已經表示尊重，他一路走來，最重要的就是鄉親給自己的溫暖、鼓勵、及肯定，其實是他最大力量的來源，「我們從來沒有忘記這一點，我剛剛一開始就強調過了，選舉人爭取政黨的代表我們表示尊重，我們是爭取民眾對我們的支持與肯定」，有人代表政黨，有人代表台東鄉親，各種立場都有，對民眾來講，其實這也是非常正面的一件事情，「我們是積極的朝參選的方向前進，時機成熟的時候會把我們的決定跟所有鄉親來說明」。

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民進黨台東縣劉櫂豪賴坤成

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