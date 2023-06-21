侯友宜氣弱「換侯」聲不斷　賴士葆曝一事與「換柱」大不同

▲藍營基層傳出換侯聲音。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《中廣-蓋洛普》今（21日）發布最新總統大選民調，侯友宜居第三，有媒體因此質疑，會否有「換侯」或是「郭柯配，侯退選」的可能性？立委賴士葆指出，現在全體立委非常挺侯，跟當初「換柱」有很大不同，他並透露，7月5日多數立委都會出席前立法院長王金平創立的「立委挺侯後援會」。

《中廣-蓋洛普》今日上午發布最新「2024年正副總統選舉候選人民意調查分析」，侯友宜以17.93％位居老三。對此有媒體提問，2015年國民黨前主席洪秀柱不管獲徵召、獲提名，其民調都還是繼續下滑，如今倘若侯聲勢持續疲軟，是否會有「換侯」的可能性？以及會有「郭柯配，侯退選」的可能性？

前台北市長郝龍斌對此表示，國民黨已經徵召侯友宜，大家都已經在2016年承受「換柱」的教訓，所以對於「換侯」，黨中央已經有清楚說明，黨內領導人也講了，必須唯一支持侯友宜。郝坦言，目前國民黨基層仍紛紛擾擾，有不同看法跟想法，但723全代會確定提名之後，黨內大概就會朝一定方向來努力。

賴士葆說，當初「換柱」時，自己擔任黨團總召兼政策會執行長，不諱言「換柱」聲音來自於立委參選人，而這次全體立委是非常挺侯友宜，接下來只要沒有出國，都會出席前立法院長王金平7月5日舉辦的「厚友誼立委後援會成立大會」，所以跟當初「換柱」有很大不同。