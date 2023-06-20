布習會後記者會　布林肯：北京拒絕重啟軍事溝通管道

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

美國國務卿布林肯訪問北京向中國國家主席習近平等人強調，維護台海和平穩定的重要性，美國一中政策不變，也強調溝通管道暢通的重要。但布林肯坦言，中國拒絕重啟軍事溝通管道。

布林肯（Antony Blinken）18至19日訪問北京，是5年來首位訪問中國的美國國務卿，也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後訪問北京的最高層級官員。由於2月中國偵察氣球進入美國領空事件，美中關係惡化，布林肯此行備受外界關注。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天透過新聞稿指出，布林肯與習近平、中共中央外事委辦公室主任王毅、中國國務委員兼外交部長秦剛等人就雙邊關係的關鍵優先事項以及一系列全球與區域議題進行坦誠、實質與具建設性討論。

布林肯強調所有議題保持開放溝通管道的重要性，以減少誤判風險。儘管美中激烈競爭，但美方將負責任管理這場競爭，以免美中關係陷入衝突。美方會持續利用外交手段提出關切領域以及美中利益一致處的潛在合作領域。

他也表示，美中雙方同意繼續討論制定指引雙邊關係的原則，雙方也歡迎加強學生、學者與企業間的民間交流，包括努力增加雙邊直航航班。他提到處理美國公民在中國遭到錯誤拘留或禁止出境事件，仍是美國優先事項。

此外，布林肯也談到中國不公平與非市場經濟做法，以及最近對美國企業的行動。他並提及中國在新疆、西藏與香港的侵犯人權行為與個案。

布林肯強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證的一中政策不變。

布林肯在北京召開的記者會上提及台灣議題時表達美方對中國在台灣海峽的「挑釁行為」的擔憂。他重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，美方期待和平解決兩岸分歧，持續致力於確保台灣自我防衛能力。

他表示，如果因為台灣發生危機，可能「引發一場衝擊全世界的經濟危機」。他解釋，每日有50%商業貨櫃運輸途經台海，而且有70%的半導體出口產品在台灣製造。

在談到美中軍事溝通管道是否有機會重啟時，布林肯指出，他在這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上遭遇事件，更強調重啟軍事溝通管道絕對有必要，但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國外交部宣布8項反制美方措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤。之後美方多次表達期望重啟軍事對話，都遭中方拒絕。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）曾公開表示，美方提出的任何官方或非官方通話、會談，都被中方拒絕或無視，包括利用6月初在新加坡舉行香格里拉對話的機會、邀請中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行雙邊會談遭拒。