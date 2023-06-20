「習布會」擺荷花象徵「和合」　陸官媒：又是檢視美國信譽的時候

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平昨19日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，「習布會」也成功舉行會晤，被外媒視為很重要指標性意義，對於緊繃的中美關係有助於和緩，場內擺放荷花代表「和、合」寓意，整體氛圍向好。不過，陸官媒《環球網》今20日社評還是為「習布會」後續發展打上問號，儘管中美關係確實邁進一步，關鍵是接下來該怎麼走，又是檢視美國信譽的時候，不要做一套說一套。

《環球網》社評內文首先指出，「習布會」對於布林肯此次訪華是最重要也最受關注的部分。直到最後一刻，布林肯見到習主席，也是美媒格外關注的話題，並賦予很強的指標性意義，用以測量布林肯訪華的成果與中美關係緩和的度數。這次會見釋出人們期待的緩解訊號。「會見的時間不算長，但資訊量很大。」

習近平會見布林肯也表達，表示世界需要總體穩定的中美關係，以及事關人類前途命運，寬廣的地球也容得下每個族群，中國和美國都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

「這些話充滿誠意和善意，同時也具有針對性。」美國一些人以狹隘的零和博弈甚至負和博弈心態看待中國發展，視其為威脅而非機遇。在這種對華心結，加上華盛頓複雜的政治外交環境氛圍催化下，變成中美關係出現波折的癥結。「換句話說，美國人自己的問題，卻變成了中美關係的問題，這是需要美方著力化解。」

中方一直向美方最大化地表明「戰略清晰度」，與美方的「戰略模糊」形成鮮明對比。中美對雙方高層溝通最常用的三個形容詞是「坦誠」、深入和建設性，清晰就是坦誠，「相信布林肯這次也會深有體會。」

中方將中美關係陷入低谷的根源、雙方的當務之急、中國發展振興的意圖目的、兩國關係最突出風險等根本性問題講的清楚透徹。「中方對美方沒有惡意，但一定對其打壓行為進行反制。如果美方對中國的戰略意圖還有什麼誤解，那我們只能認為他們是故意的，在裝睡。」

總體來看，布林肯訪華一波三折，外界預期也很低，實際還是達成具體共識，溝通也很高效和深入。會談中，布林肯作出了一些與中方相向而行的表態。比如美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，再次重申拜登總統「四不一無意」的承諾。布林肯19日傍晚舉行的記者會上的一些表態，也體現了這一點。「也需要指出，中美關係是否『穩定』，需要中美的相向而行，尤其需要美方言行一致。」

▲「習布會」擺放荷花象徵「和、合」，代表中方期望未來中美關係發展方向。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯首次訪華，暫時不好說是一次成功的訪問，但讓中美關係取得積極進展。這符合美國、中國乃至世界的共同利益，也是國際社會希望看到的。世界一度對中美關係轉圜信心空前低迷，現在對中美關係穩定多了一些期待。

「中美是向前邁了一步，但還遠遠不夠，關鍵還是接下來怎麼走。」中美之間還是有許多分歧，布林肯不可能一次就能化解，更大的意義在於「可能」扭轉中美關係高度不健康的緊張氛圍，從而為管控、化解分歧創造條件。

習近平與布林肯的會見現場擺放荷花也充滿寓意，「荷」與「和、合」諧音，蘊含著對中美兩國和平共處、合作共贏的期待。《環球網》社評特地指出，「希望布林肯回國後，能把在中國瞭解到的資訊全面客觀地在華盛頓轉述，推動形成穩定中美關係的新動力，千萬不要再給中國人留下說一套做一套的印象。」