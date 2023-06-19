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馬英九邀訪陸生來台案卡關　蕭旭岑批：蔡政府無限上綱安全問題

▲▼馬英九基金會記者會 執 行長蕭旭岑說明邀請陸生來台參訪事宜 呼籲陸委會慎重考慮通過提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

馬英九基金會日前宣布將邀請大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學5所大學共50名大學生，於7月份訪台，並與台灣5所大學進行教育交流。但今日傳出，教育部要求台灣接受參訪的大學要提出安全保證，對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑19日批評，蔡政府根本是把大陸學生來訪當成大敵，無限上綱安全問題，是要「卡關」此一邀訪。

蕭旭岑19日受邀出席國民黨立委賴士葆召開之協調會，教育部政務次長劉孟奇在會中表示，教育部將發函陸生預定訪問之相關大學，要求他們提出安全保證，「提出對該活動的安全維護規劃案」，才決定預審是否同意放行。

對此，蕭旭岑質疑，主辦單位是馬英九基金會，各大學只是受訪單位，訪問團的安全問題理應由馬英九基金會負責。他批評，如今教育部以各大學主管機關之姿，形同要求陸生預定訪問的這幾所大學承擔主辦方應負的安全責任，根本是把大陸學生來訪當成大敵，無限上綱安全問題，是要「卡關」此一邀訪。

蕭旭岑痛批，先前陸委會透過學者傳話要馬英九基金會不要送件，讓馬英九基金會與各大學聯繫、旅館住宿、遊覽車的作業都被迫中斷；現在又忽然要大學負起維安責任，簡直莫名其妙。

此外，蕭旭岑也感謝賴士葆出面召集，否則蔡政府各單位都在踢皮球，陸委會連馬英九基金會該向那個單位送件都不願告知，形同「技術性封殺」。

蕭旭岑直言，今日出席的各部會人員，只有教育部是由政務次長出席，是唯一的政務官，代表蔡英文政府提出政策指示，顯然是蔡政府心意已決，要用「安全問題」卡住邀訪陸生案，令人錯愕，「蔡政府到底是把這些大陸學生都當成什麼？兩岸青年交流的安全問題在哪裡？」

蕭旭岑指出，蔡政府不斷再三強調要開放交流，也恢復開放大陸的交換生和研修生來台，如今卻在馬英九基金會邀訪陸生案，刁難所謂的「安全問題」，形同兩套標準。他大批，這與總統蔡英文、陸委會主委邱太三對外說的，要儘速恢復「健康有序的交流」，作法上完全背道而馳。

蕭旭岑質疑，當初對陸籍人士來訪的專案申請，是因為新冠疫情所致，才有所謂「必要性、急迫性及不可替代性」等要件的考量，如今疫情已經舒緩，指揮中心也已裁撤，蔡政府仍然用新冠疫情時期的嚴苛標準，來針對所謂專案審核，是政策上的重大矛盾，顯見嘴巴喊開放，作法上卻不是如此。

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關鍵字：

馬英九基金會蕭旭岑陸生

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