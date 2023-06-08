　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

▲陳以信回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九邀請50名大陸大學生訪台學術交流，但馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）則透露，基金會私下和陸委會溝通時，對方要不要送件，且還說「不會過」。對此，國民黨立委陳以信表示，陸委會此舉等於是給行政院長陳建仁打臉，馬英九今年4月率學生訪陸時，陳才在立法院肯定是健康有序的兩岸交流，為何現在陸生要來台訪問就不健康？就不有序？要求陸委會主委邱太三應該公開說明。

陳以信8日指出，今年4月初馬英九率青年學子前往大陸祭祖並參訪時，他在立法院對陳建仁提出總質詢，當時陳肯定馬行程是健康有序的兩岸交流，政府對此沒有疑慮。但為何大陸學子現在組團來台參訪，反而政府就有諸多疑慮，他要反問陳建仁與邱太三，「大陸學生來台參訪哪裡不健康？哪裡不有序？」

陳以信表示，馬英九致力推動兩岸青年交流是有利台海和平的好事，為何陸委會竟把大陸學生當成解放軍看待？竟然認為大陸學生來台就會搞統戰？他要請陸委會對台灣民主應該更有信心，不要以為台灣民眾接觸到大陸學生就會被統戰。

陳以信也強調，過往許多大陸學生來台訪問後，反而是被台灣所感動，最後都學習到台灣民主精神，對台灣留下極大好感，回到大陸後反為台灣做宣傳。

陳以信批評，陸委會私下阻撓大陸學生來台參訪申請，是把台灣變成小鼻子小眼睛，反讓台灣民主倒退嚕，呼籲邱太三應即向公眾說明此事政府立場。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北幼兒園餵藥案　2老師3萬元交保
5分鐘賺4千！女大生應徵一看「工作內容」傻眼
四海幫前幫主弟哥明告別式　北市動員300警維安
22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」
快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」
穿瑜伽褲=不得體？她「1搭法」獲好評：什麼場合都能接受
快訊／愛河驚見女子飄河面　救起時已明顯死亡
股民注意！「這22檔」同列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／賴清德、AIT主席遊台南吃哈密瓜冰　伴手禮送堯平布朗尼、椪餅

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

傳台美日將共享MQ-9B無人機即時數據　國軍：對相關臆測內容無所悉

藍嗆賴清德不敢提中華民國憲法　綠困惑：老三便當吃下去要有料點

時隔40小時！　王健壯聲明喊冤：房慧真虛構性騷擾情節

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

披女裝質詢！南市議員蔡育輝想選婦女會理事長...社會局這樣答

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

多圖／賴清德、AIT主席遊台南吃哈密瓜冰　伴手禮送堯平布朗尼、椪餅

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

傳台美日將共享MQ-9B無人機即時數據　國軍：對相關臆測內容無所悉

藍嗆賴清德不敢提中華民國憲法　綠困惑：老三便當吃下去要有料點

時隔40小時！　王健壯聲明喊冤：房慧真虛構性騷擾情節

柯文哲談釣魚台遭疑放棄主權　黃暐瀚：說出漁民「真心話」錯了？

新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

披女裝質詢！南市議員蔡育輝想選婦女會理事長...社會局這樣答

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

國際醫療暨健康照護展今日登場　「以人為本」促精準醫療

柯叔元撒嬌要加女兒LINE　黃薇渟、陳妤爆料常喊：好愛你們

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

她訪台南突被拉到民眾家中　爽嗑「超豪華辦桌」：像吃霸王餐

江坤宇挑戰最年輕人氣王　得知林靖凱沒投他：亂來！

幼兒園餵毒案引眾怒！　葉映彤提6質疑怒批新北市府：別官僚回應

選秀導師笑參賽者「母豬在唱歌」！傷人評語全被挖...網友反應一面倒

孕婦心律不整不用強忍到生產！　北醫零輻射電燒手術不影響胎兒

獨立遊戲商喊話「玩盜版沒關係」　籲玩家：玩過喜歡記得買正版

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

政治熱門新聞

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

新北餵藥幼兒園始末一次看！家長4月通報沒下文　負責人被起底

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

快訊／餵藥新北私幼「即起廢止設立許可」

連市長屁股都摸！盧秀燕自爆遭性騷擾

謝長廷揭柯文哲民調會再進步

駐衛警性騷6女　北市公園處：申誡2次

大台北唯一水樂園現況大揭秘！

郭台銘還有機會嗎？　他秀民調數字：郭粉忠誠度不如預期高

房貸補貼7日已42萬人申請　內政部提醒留意3大重點

郭台銘周六訪高雄　「郭王會」掀熱議

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

更多熱門

相關新聞

馬英九邀陸生來台　陸委會：對兩岸青年交流樂觀其成

馬英九邀陸生來台　陸委會：對兩岸青年交流樂觀其成

馬英九基金會執行長蕭旭岑8日表示，前總統馬英九已邀請中國大陸多所大學共50名學生於7月中旬來台參訪，準備向政府提出申請，但陸委會「似有保留之意」。對此，陸委會下午回應，政府對兩岸青年交流向來樂觀其成，陸委會基於職責及善意提醒，有向馬辦表達在台參訪宗旨如為「教育交流」，行程自應以「教育為主」進行安排。

馬辦稱邀50陸生訪台被卡　綠黨團：其中一些是黨委書記挑的對象

馬辦稱邀50陸生訪台被卡　綠黨團：其中一些是黨委書記挑的對象

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

關鍵字：

陳以信馬英九陸委會邱太三陸生

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面