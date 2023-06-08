批陸委會阻陸生來台交流　陳以信：他們來反而學到台灣民主精神

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九邀請50名大陸大學生訪台學術交流，但馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）則透露，基金會私下和陸委會溝通時，對方要不要送件，且還說「不會過」。對此，國民黨立委陳以信表示，陸委會此舉等於是給行政院長陳建仁打臉，馬英九今年4月率學生訪陸時，陳才在立法院肯定是健康有序的兩岸交流，為何現在陸生要來台訪問就不健康？就不有序？要求陸委會主委邱太三應該公開說明。

陳以信8日指出，今年4月初馬英九率青年學子前往大陸祭祖並參訪時，他在立法院對陳建仁提出總質詢，當時陳肯定馬行程是健康有序的兩岸交流，政府對此沒有疑慮。但為何大陸學子現在組團來台參訪，反而政府就有諸多疑慮，他要反問陳建仁與邱太三，「大陸學生來台參訪哪裡不健康？哪裡不有序？」

陳以信表示，馬英九致力推動兩岸青年交流是有利台海和平的好事，為何陸委會竟把大陸學生當成解放軍看待？竟然認為大陸學生來台就會搞統戰？他要請陸委會對台灣民主應該更有信心，不要以為台灣民眾接觸到大陸學生就會被統戰。

陳以信也強調，過往許多大陸學生來台訪問後，反而是被台灣所感動，最後都學習到台灣民主精神，對台灣留下極大好感，回到大陸後反為台灣做宣傳。

陳以信批評，陸委會私下阻撓大陸學生來台參訪申請，是把台灣變成小鼻子小眼睛，反讓台灣民主倒退嚕，呼籲邱太三應即向公眾說明此事政府立場。