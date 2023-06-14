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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會憂維安風險！馬英九基金會放棄邀50陸生　減少人數今送件

▲前總統馬英九出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前宣布將邀請大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學5所大學共50名大學生，於7月份訪台，並與台灣5所大學進行教育交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（14）日表示，有關馬前總統邀訪大陸5所大學同學來訪，馬英九基金會已於今日早上正式向教育部送件，同時並送大陸委員會與內政部移民署，期盼蔡英文政府能夠儘速同意，不過，已將人數由每校10人降為6至7人，讓全團更為精簡。

蕭旭岑表示，本案係秉持蔡英文總統「兩岸民間應加強交流」訓示，並遵循陸委會強化兩岸民間往來、逐步放寬交流之政策，希以民間之力，推動辦理兩岸青年學子互訪交流，一切都依循政府既定政策與法規。

蕭旭岑指出，因陸委會先前透過學術界友人表示，擔心本團人數過多，增添維安風險，馬英九基金會與大陸5所大學溝通，將人數由每校10人降為6至7人，讓全團更為精簡，也可降低安全顧慮。

蕭旭岑強調，兩岸在疫情和緩之後，尚未有指標性之民間交流，本團受到高度輿論肯定與民眾關注，在當前最短時間能有效促進兩岸關係，有其重要性、急迫性與不可替代性。

蕭旭岑指出，為了促成兩岸青年交流，符合政府法規，馬英九基金會也全力配合陸委會的提醒，希望蔡英文政府能秉持蔡總統訓示，儘速開放兩岸健康交流，如此對台灣民眾才是最大利益。

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