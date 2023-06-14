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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九邀陸生遭疑是「樣板青年」　國台辦批將單純學生政治化

▲前總統馬英九出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

前總統馬英九邀請50名陸生7月訪台，但陸委會態度保留，更有官員透露，這些陸生是大陸挑選的「樣板青年」。對此，國台辦今（14）日回應稱，民進黨把單純的學生身份政治化，挖空心思的給兩岸青年交流設置障礙。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，兩岸青年的加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增加新生的力量，注入青春的活力。

朱鳳蓮表示，民進黨一些人士把正常的交流活動政治化，把單純的學生身份政治化，挖空心思的給兩岸青年交流設置障礙，只會讓青年學生們失望心寒，嚴重的損害兩岸青年加強交流的物質和利益，違背兩岸同胞的願望。

針對陸委會對陸生赴台持保留意見，朱鳳蓮指出，希望民進黨當局正視兩岸青年希望加強交流互動的願望和需求，取消對兩岸交流合作的種種不合理限制，「不要在人為的設置障礙，不要害怕兩岸青年交流交往，不要讓同學們失望寒心。」

有民進黨人士稱，50名學生中有大陸黨委書記挑的對象，有一定政治目的。馬英九13日批評道，「你說我們刻意去邀請這種人？我是第一次聽到，為什麼我們現在的陸委會，越來越像共產黨？」

針對陸生團被擋爭議，陸委會8日下午回應，政府對兩岸青年交流向來樂觀其成，陸委會基於職責及善意提醒，有向馬辦表達在台參訪宗旨如為「教育交流」，行程自應以「教育為主」進行安排。

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