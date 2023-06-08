馬英九邀50名陸生來台　陸委會：對兩岸青年交流樂觀其成

▲陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑8日表示，前總統馬英九已邀請中國大陸多所大學共50名學生於7月中旬來台參訪，準備向政府提出申請，但陸委會「似有保留之意」。對此，陸委會下午回應，政府對兩岸青年交流向來樂觀其成，陸委會基於職責及善意提醒，有向馬辦表達在台參訪宗旨如為「教育交流」，行程自應以「教育為主」進行安排。

陸委會表示，政府對於兩岸青年交流向來樂觀其成、正面看待；疫情後迄今已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台，尚未開放來台專業交流。

陸委會強調，任何以「專案申請」邀請陸方人士來台交流，應依循法規，並符合交流主旨，方能有助兩岸良性互動。

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）



陸委會說，馬英九基金會日前曾透過學界人士向本會轉達有意邀訪陸方五校學生來台，並提供相當簡略的行程與大致之團員資訊，「本會基於職責及善意提醒，初步說明政府前揭政策立場，並表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程自應以教育為主進行安排。」

陸委會還說，他們也善意提醒，宜考量當前社會情勢，及民意對交流安全管理之要求，邀請單位及受訪學校必須完整承擔好規劃及落實維安工作的具體責任。



陸委會進一步強調，兩岸逐步恢復健康有序交流是政府既定政策，維護安全管理更是政府職責，「當前民調也顯示，絕大多數民眾是支持在做好安全管理下，能循序擴大兩岸交流。」