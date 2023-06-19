馬防部官兵沙灘寫沒肉吃「非事實」　監察院調查報告：國防部應檢討

▲馬防部國軍沙灘留言，監察院調查報告出爐。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者皮心瑀／台北報導

馬防部士兵今年3月因等無運補，在沙灘寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等求救訊息，引發各界關注。監察院今公布調查報告，指3位軍事訓練役士兵於沙灘留下的內容字樣，經查發現與事實不符，傷害國軍形象至鉅，顯示馬防部部隊訓練仍有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，國防部允應檢討改進。

監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻所提之調查報告指出，經監察院調查，西莒駐軍運補貨輪因為天氣狀況不佳及機械故障停駛，無法運補冷凍肉品到港，造成3月4、5二日午餐、晚餐均無主菜，乃以軍用罐頭肉類料理代替。經查菜單，膳食中亦無泡麵出現之情形。是以，3位軍事訓練役士兵於西莒青帆港沙灘留下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵」等內容之字樣，顯與事實不符。

另監察委員調查發現，當時馬祖南竿地區肉類供應充足，惟西莒駐軍輕忽，未能及早回報冷凍副食品存量不足，壓縮應變時間，又偏信在地商家片面資訊，未再向南竿地區其他商家調配肉類供應，縱經馬防部告知，仍未依指示妥處，馬防部亦未督導該守備大隊後續處理情形，馬防部及莒光守備大隊應變處置顯有失當。

監察委員強調，莒光駐軍平日即有使用軍用罐頭用以料理菜色，並未將軍用罐頭直接交由官兵食用，是以官兵主副食品輔以軍用罐頭料理餐食屬於常態作法。本案軍事訓練役士兵遇以軍用罐頭肉品調理膳食即引發不滿情緒，顯示馬防部平日對於官兵教育宣導不足，各級主官未利用各種時機，教育官兵輔以罐頭及口糧用餐，在外島實屬常態作法。

監察委員也說，國軍整軍備戰，戍守外島前線，3位軍事訓練役士兵未思軍人身分，僅因以軍用罐頭料理餐食，卻於沙灘書寫不實內容之文字，傷害國軍形象至鉅，顯示馬防部部隊訓練仍有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，國防部允應檢討改進。

監察委員指出，今年2月臺灣與馬祖間2條海底電纜陸續發生斷纜事件，；3月間運送軍需冷凍副食品之貨船因海象不佳及船舶輪機故障等因素延航，導致馬祖西莒部隊肉類冷凍副食品無法供應；又111、112年間載運民生物資至馬祖莒光鄉的貨船多次停駛，在地居民及遊客的生活物資長期無法補充。凸顯連江縣及其各離島間通訊、交通及物資運補系統均甚為脆弱，如遇突發狀況難以應變。為因應平時及戰時戰備及民生需求，增強馬祖防衛韌性，行政院允宜協調相關權責機關通盤檢討，速謀強化及改善對策，以確保國家安全及民眾福祉。