共軍演練封控「一島三峽」　國防部：有反封鎖或護航等應變計畫

▲國防部作計室聯戰處處長林文皇13日出席國防部記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

根據國防部每日公布的共機、艦狀態，可發現近日共軍從台灣南北端外海陸續穿出第一島鏈，演練封控台灣南北空海域的能力。對此，國防部作計室聯戰處處長林文皇少將今（13日）表示，國防部的情報部門針對共軍所採取任何犯台行動，都會進行相關研析，並做好相對應的準備及擬定作戰計畫；而「一島三峽」封控上，國軍有相對應的計畫跟整備，例如防空所或護航等，都會納入作戰計畫或相關演習裡。

國防部13日上午舉行例行記者會，媒體關切共軍演練封控台灣南北空海域的能力，並詢問，先前有退將提出，中共會針對「一島三峽（指台灣島、台灣海峽、巴士海峽與宮古海峽）」進行封鎖，國軍有何因應作為？國防部發言人孫立方說，國軍對台海周邊狀況必然嚴密掌握，對於共軍各種戰備準備或聯合戰備警巡的目的、手段與意圖為何，國軍所有重要單位皆以料敵從寬原則，做深入評估，另針對其意圖有各種不同判斷，惟細節不便說明。

林文皇則說，實際上，情報部門針對共軍所採取任何犯台行動，都會進行相關研析，並做好相對應的準備及擬定作戰計畫。而「一島三峽」封控上，國軍有相對應的計畫跟整備，例如反封鎖或護航等，國軍都會納入作戰計畫或相關演習裡，來持續國軍在這方面的能力。

媒體追問，國防部每天的中共解放軍擾台海空域動態中，6月開始每日至少有一架次以上卡-28反潛直升機一直在台海靠近左營外海方面，目前已出現6次，對此國軍有任何應處跟考量嗎？

孫立方表示，台海所有動態，不管是卡-28反潛直升機或其他載空機或共艦，國防部必然要嚴密掌握，對於共軍的動機跟意圖，國軍也要做相當細節的分析，而不同動態代表的意涵，不管是聯二或應處部份的聯三，都會依照職務分析相關動態。

至於如何應處？孫立方說，分析的結果是什麼，國防部考量軍事作戰的安全考量，不會對外說明。